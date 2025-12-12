EVN đầu tư dự án nhiệt điện gần 42.000 tỷ đồng

Chiều 12/12, tỉnh Quảng Trị trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch III.

Dự án nhiệt điện LNG Quảng Trạch III thuộc dự án Trung tâm Điện lực Quảng Trạch có tổng diện tích khoảng 74 ha được xây dựng tại xã Phú Trạch. Nhà máy sử dụng công nghệ turbin khí chu trình hỗn hợp, công suất 1.500 MW, tổng mức đầu tư sơ bộ 41.826 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là 20% và vốn vay thương mại trong nước 80%.

Hiện EVN và Ban Quản lý dự án điện 2 đang đẩy nhanh tiến độ lập báo cáo nghiên cứu khả thi để trình UBND tỉnh Quảng Trị thẩm định làm cơ sở để phê duyệt.

Đây là dự án nằm trong quy hoạch điện VIII điều chỉnh đã được Thủ tướng phê duyệt, được kỳ vọng tạo ra động lực tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ cho tỉnh Quảng Trị và khu vực Bắc Trung bộ thông qua việc đóng góp khoảng 1.200 tỷ đồng mỗi năm vào ngân sách.

Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I nhìn từ trên cao. Ảnh: Ban Quản lý dự án Điện 2

Dự án Trung tâm Điện lực Quảng Trạch có công suất khoảng 4.500 MW, bao gồm nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I, LNG Quảng Trạch II và LNG Quảng Trạch III. Khi đi vào vận hành, mỗi nhà máy sẽ cung cấp cho hệ thống điện quốc gia sản lượng điện mỗi năm khoảng 9,1 tỷ kWh, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, nâng cao độ an toàn và ổn định cho hệ thống điện.

Đắc Thành