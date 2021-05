EVN đặt mục tiêu kép trong tháng 5

Trong tháng 5, EVN tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống Covid-19, vừa đảm bảo cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Sản lượng tiêu thụ điện bình quân ngày toàn hệ thống trong tháng 5 dự kiến ở mức 774,3 triệu kWh mỗi ngày, công suất phụ tải lớn nhất ước khoảng 39.859 MW. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nhận định, với tình hình thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài ở cả ba miền, mức độ tiêu thụ điện toàn quốc có khả năng vượt đỉnh cũ để thiết lập mốc kỷ lục mới.

Theo đó, EVN đặt ra mục tiêu tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo phòng chống Covid-19, vừa cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước và sinh hoạt người dân. Cùng với đó là đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra ngày 23/5 sắp tới.

Bên cạnh đó, EVN cho biết sẽ khai thác nhiệt điện than và tua-bin khí theo cấu hình nguồn, nhằm khai thác tối đa có thể năng lượng tái tạo; điều tiết các hồ thủy điện bám sát kế hoạch năm và đảm bảo cấp nước hạ du cho các địa phương.

Các tổng Công ty Phát điện cũng đảm bảo khả dụng tổ máy cao nhất có thể trong những tháng mùa khô của năm. Cùng với đó là vận hành an toàn, tin cậy lưới điện truyền tải, đặc biệt là hệ thống 500 kV Bắc - Nam.

Về đầu tư xây dựng, EVN đảm bảo tiến độ các công trình nguồn điện và tiến độ đóng điện các công trình lưới điện quan trọng. Cụ thể, tập đoàn sẽ nâng công suất trạm biến áp 500 kV Vĩnh Tân, Di Linh, Mỹ Tho...; các trạm biến áp 220 kV Ninh Phước, Vân Phong... nhánh rẽ 220 kV sau các trạm Việt Trì; đẩy nhanh tiến độ các dự án phục vụ truyền tải công suất năng lượng tái tạo. Mục tiêu đến tháng 7 sẽ giải tỏa cơ bản công suất các dự án năng lượng tái tạo đã vào vận hành.

Trước đó, trong tháng 4, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế, xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, đảm bảo điện phục vụ các sự kiện trên cả nước, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Cụ thể, sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống đạt 22,19 tỷ kWh, đạt 101,7% kế hoạch. Lũy kế bốn tháng đạt 80,67 tỷ kWh, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng điện thương phẩm toàn EVN đạt 20,01 tỷ kWh, tăng 16,51% so với tháng 4 năm ngoái. Luỹ kế bốn tháng đạt 70,84 tỷ kWh, tăng 6,74% so với cùng kỳ năm 2020.

Về kinh doanh và dịch vụ khách hàng, tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 67,81% trong bốn tháng đầu năm. Tỷ lệ tiền điện được thanh toán không dùng tiền mặt toàn EVN đạt trên 90%.

Về đầu tư xây dựng, EVN phát điện thương mại cả hai tổ máy dự án Thủy điện Thượng Kon Tum. Về lưới điện, lũy kế bốn tháng năm 2021 đã khởi công 34 công trình. Tập đoàn cũng hoàn thành đóng điện 36 công trình lưới điện 110-500 kV, trong đó đã đóng điện các dự án lưới điện quan trọng gồm toàn bộ dự án cải tạo đường dây 220 kV Phả Lại - Hải Dương; đường dây cấp điện cho tổ hợp hóa dầu Long Sơn; đường dây 220 kV Hòa Bình - Chèm và Hà Đông - Chèm; đường dây 500 kV Mỹ Tho - Đức Hòa và trạm biến áp 500 kV Đức Hòa. Đặc biệt, trạm biến áp 220 kV Thủy Nguyên là trạm biến áp số đầu tiên được EVN đưa vào vận hành.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai gấp các biện pháp phòng chống Covid-19 cho nhân viên như mặc đồ bảo hộ phòng dịch, lập rào chắn giãn cách. Ảnh: EVN.

EVN cũng triển khai gấp các biện pháp ứng phó với diễn biến phức tạp của đợt dịch mới. Theo đó, từ ngày 10/5, Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia và cả ba miền, Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin đã triển khai phương án ăn, ở tập trung cho nhân viên trực vận hành.

Đối với địa phương có ca dương tính Covid-19 trong cộng đồng, EVN yêu cầu nhân viên vận hành của nhà máy điện, trạm biến áp 500 kV, Trung tâm điều khiển xa ở các địa phương này tổ chức ở tập trung tại đơn vị sau ca trực. Các biện pháp phòng dịch được duy trì thực hiện cho đến khi có thông báo mới của EVN.

Hà Thanh