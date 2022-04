EVN đáp ứng nhu cầu điện mùa khô

Tập đoàn Điên lực Việt Nam (EVN) đặt mục tiêu đảm bảo vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện và thị trường, đáp ứng nhu cầu điện trong quý II năm nay.

Theo EVN tháng 4, sản lượng tiêu thụ điện bình quân ngày toàn hệ thống dự kiến ở mức 779 triệu kWh một ngày, công suất phụ tải lớn nhất ước khoảng 42.124 MW (tương ứng tăng trưởng khoảng 5,3% so với cùng kỳ 2021). Thời gian tới, tình hình cung cấp than cho sản xuất điện có thể còn tiếp tục khó khăn, EVN kêu gọi người dân và các khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Mục tiêu vận hành hệ thống điện tháng 4 là tiếp tục đảm bảo sản xuất, cung ứng điện cho hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt người dân; đặc biệt là đảm bảo điện phục vụ kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương; dịp lễ 30/4 - 1/5; chuẩn bị đảm bảo cung cấp điện cho SEA Games 31. Huy động tối đa nguồn nhiệt điện khí, đảm bảo giữ nước các hồ thủy điện cho đến hết mùa khô. Khai thác các nguồn điện bám sát kế hoạch năm và đảm bảo cấp nước hạ du cho các địa phương. Các tổng công ty phát điện đảm bảo khả dụng các tổ máy cao nhất có thể trong những tháng mùa khô. Vận hành an toàn, tin cậy lưới điện truyền tải, đặc biệt là hệ thống 500kV Bắc - Nam.

Về đầu tư xây dựng, trong tháng 4, EVN cho biết sẽ triển khai thủ tục thu xếp vốn vay cho các dự án nguồn điện và lưới điện: Nhiệt điện Quảng Trạch I; đường dây 220kV Nậm Mô - Tương Dương; trạm 500kV Lào Cai.

Trước đó, tháng 3, sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống đạt 23,45 tỷ kWh, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 3 tháng đạt 63,03 tỷ kWh, tăng 7,8% so với cùng kỳ.

Trong quý I, điện sản xuất của EVN và các tổng công ty phát điện (kể cả các công ty cổ phần) đạt 26,66 tỷ kWh, chiếm 42,29% sản lượng điện sản xuất của toàn hệ thống. Sản lượng điện truyền tải tháng 3 đạt 18,34 tỷ kWh. Lũy kế ba tháng đầu năm, sản lượng điện truyền tải đạt 48,83 tỷ kWh, tăng 4,6% so cùng kỳ năm trước.

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân ở Bình Thuận. Ảnh: EVN.

Sản lượng điện thương phẩm toàn EVN tháng 3 ước đạt 18,84 tỷ kWh, tăng 9,4% so với tháng 3/2021. Luỹ kế ba tháng năm 2022 đạt 54,78 tỷ kWh, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong quý I, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết gặp một số khó khăn trong cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện với lượng than được cung cấp thiếu hụt 1,36 triệu tấn so với khối lượng trong hợp đồng. Do đó, đến cuối tháng 3, nhiều tổ máy nhiệt điện than trong hệ thống đã phải dừng và giảm phát; các nguồn nhiệt điện than huy động thấp hơn kế hoạch là 1,365 tỷ kWh. EVN đã chủ động làm việc với các đối tác cung ứng than trong nước nhằm tìm cách tháo gỡ các vướng mắc phát sinh và báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo.

Đơn vị cũng đã tổ chức vận hành linh hoạt các nhà máy thủy điện để bổ sung nguồn nước theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn và đã tiết kiệm đáng kể được lượng nước xả, đồng thời bảo đảm cung cấp điện cho các trạm bơm và bơm nội đồng hoạt động phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2021 - 2022. Tính chung cả ba đợt xả nước, các hồ thủy điện của EVN đã xả 4,24 tỷ m3 (đợt 1: 1,00 tỷ m3; đợt 2: 2,44 tỷ m3; đợt 3: 0,80 tỷ m3) cung cấp đủ nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2021 - 2022 cho các tỉnh Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ. So với kế hoạch ban đầu, tổng lượng nước xả tiết kiệm được khoảng 1,33 tỷ m3 nước.

Về kinh doanh và dịch vụ khách hàng, đến hết tháng 3, tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 85,99%; tỷ lệ tiền điện thanh toán không dùng tiền mặt đạt toàn EVN đạt 95,9%.

Với chiến dịch Giờ Trái đất 2022, chủ đề "Shape our Future" - Kiến tạo tương lai, EVN và các đơn vị thành viên cũng đã triển khai thực hiện tuyên truyền về tiết kiệm điện và hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2022 thông qua các thông tin, hình ảnh, video-clip... trên các trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội. Bên cạnh đó, các tổng công ty điện lực, công ty điện lực các tỉnh, thành phố còn đồng thời tuyên truyền các nội dung sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường tại các địa điểm giao dịch khách hàng, trụ sở của các đơn vị trong cả tháng ba. Sau một giờ tắt đèn, từ 20h30 - 21h30 ngày 26/3, cả nước đã tiết kiệm được sản lượng điện là 309.000 kWh (tương đương số tiền khoảng 576,1 triệu đồng).

Trong công tác đầu tư xây dựng, ba tháng đầu năm, EVN cho biết đã đôn đốc các đơn vị xử lý vướng mắc, thi công bám sát kế hoạch các dự án nguồn và lưới điện; đặc biệt là các dự án Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng, Thủy điện tích năng Bác Ái, dự án cơ sở hạ tầng Trung tâm Điện lực Quảng Trạch và các công trình lưới điện cấp bách phục vụ cấp điện mùa khô năm 2022. Tập đoàn và các đơn vị đã khởi công 20 công trình và hoàn thành đóng điện, đưa vào vận hành 21 công trình lưới điện từ 110 kV đến 500kV (bao gồm: 2 công trình 500kV, 2 công trình 220kV và 17 công trình 110kV).

Bên cạnh đó, Tập đoàn và các đơn vị đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyển đổi số được giao theo Đề án tổng thể Chuyển đối số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. Cập nhật kết quả thực hiện đến hết tháng 3, các đơn vị trong toàn EVN đã hoàn thành 77% khối lượng nhiệm vụ về Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2022.

Thế Đan