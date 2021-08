EVN: Chi phí mua điện tăng hơn 16.000 tỷ đồng

EVN cho biết đang phải gánh chi phí mua điện tăng vọt 16.600 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái do giá nhiên liệu đầu vào (dầu, than) tăng cao.

Thông tin trên được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, ngày 24/8. Theo tập đoàn này, giá nhiên liệu đầu vào tháng 7 và 20 ngày đầu tháng 8 đang cao hơn rất nhiều so với thông số giá bình quân đã thực hiện 6 tháng đầu năm 2021, nhất là giá than.

Giá than bình quân 6 tháng đầu năm 2021 là 98,8 USD một tấn, đã tăng lên 150 USD mỗi tấn vào tháng 7 và 159,7 USD trong 10 ngày đầu tháng 8. Như vậy, giá than đã tăng 17,5% so với bình quân tháng 6 và tăng gần 52% so với bình quân thực hiện 6 tháng đầu năm.

Tương tự, giá dầu HFSO bình quân tháng 7 tăng 23% so với 6 tháng đầu năm 2021. Hiện giá dầu HFSO tháng 8 là 419 USD một tấn, tăng 68,3% so với năm 2020 (249,5 USD một tấn). Giá dầu DO (diesel), dầu FO (dầu madut) bình quân tháng 8 cũng tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ 2020.

Trong khi đó, theo số liệu vận hành hệ thống điện quốc gia, sản lượng phát của nhiệt điện than và dầu chiếm tỷ lệ 51% trên tổng số của tất cả loại hình nguồn phát.

Công nhân điện lực Hà Nội sửa chữa đường dây, tháng 6/2021. Ảnh: EVN

Tập đoàn này nhận định, giá than nhập khẩu và giá dầu thế giới tăng cao đã tác động rất lớn tới chi phí mua điện của EVN với các nhà máy nhiệt điện than sử dụng than nhập khẩu và các nhà máy nhiệt điện khí có giá khí theo giá thị trường.

Trong khi đó, tình hình diễn biến thủy văn của các hồ thủy điện ở phía Bắc đến nay không thuận lợi. Hiện đã là cuối tháng 8, tức thời điểm cuối mùa lũ chính vụ, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu lũ về các hồ thủy điện. Do vậy, tình hình tài chính của EVN cả năm 2021 được nhận định sẽ có nhiều khó khăn.

Anh Minh