EVF lãi trước thuế hơn 1.100 tỷ đồng trong 2025

EVF đạt lợi nhuận trước thuế 1.104 tỷ đồng tăng 57% so với cùng kỳ 2024, nhờ hoạt động đầu tư hiệu quả, dư nợ cho vay tăng trưởng ổn định.

Thông tin nêu tại báo cáo tài chính quý IV năm 2025 do Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF) công bố. Sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế 2025 doanh nghiệp đạt 894,3 tỷ đồng, vượt 15% kế hoạch lợi nhuận năm được đại hội đồng cổ đông thông qua. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) tương ứng đạt 1.123 đồng.

Theo đại diện doanh nghiệp, kết quả đạt được cho thấy công ty giữ nhịp tăng trưởng trong giai đoạn cuối năm, thời điểm chi phí vốn và áp lực cạnh tranh tăng trong toàn ngành. Tổng thu nhập hoạt động cả năm đạt 2.214 tỷ đồng. Biên lãi ròng (NIM) duy trì ở mức 3,06%, cho thấy khả năng sinh lời ổn định.

Logo công ty. Ảnh: EVF

Điểm sáng trong kết quả kinh doanh chi tiết đến từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư. Theo đó, với chiến lược góp vốn, mua cổ phần vào các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản, tránh đầu cơ và ưu tiên kiểm soát rủi ro, hoạt động đầu tư mang về gần 171 tỷ đồng lợi nhuận, tăng so với cùng kỳ 2024. Bên cạnh đó, dư nợ cho vay khách hàng của EVF tại thời điểm 31/12/2025 đạt 61.745 tỷ đồng. Hoạt động tín dụng được kiểm soát, đảm bảo cân bằng giữa tăng trưởng và an toàn.

Đại diện công ty cho biết, yếu tố giúp đơn vị duy trì kết quả tích cực là khả năng kiểm soát chi phí hiệu quả. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) cả năm 2025 ở mức 12,67%, nằm trong nhóm thấp của ngành. Kết quả này đến từ việc EVF có bộ máy tinh gọn, gần 300 nhân sự, tối ưu quy trình và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý vận hành, đặc biệt là mảng tài chính tiêu dùng, tài chính số. Song song đó, công tác quản trị rủi ro, trích lập dự phòng của công ty thực hiện thận trọng, giúp tỷ lệ nợ xấu duy trì ở mức kiểm soát và tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Bên cạnh kết quả tài chính, EVF tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, trong đó chú trọng mở rộng tín dụng đối với các lĩnh vực thân thiện môi trường như năng lượng tái tạo, xe điện, các mô hình sản xuất xanh, ưu tiên các doanh nghiệp do nữ làm chủ. Dù quy mô hiện tại chưa lớn nhưng đây được xem là bước đi dài hạn, giúp đơn vị đa dạng hóa danh mục và tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi trong tương lai.

Theo đại diện đơn vị, trong bối cảnh ngành còn nhiều biến động, việc duy trì được hiệu quả kinh doanh và vượt kế hoạch lợi nhuận là nền tảng quan trọng để công ty bước vào năm 2026 với tâm thế chủ động.

Hoàng Đan