EVF huy động thành công hơn 300 triệu USD trong 2025

EVF huy động hơn 300 triệu USD từ các định chế tài chính phát triển, quỹ đầu tư và ngân hàng quốc tế, nhằm mở rộng tín dụng xanh, thúc đẩy tài chính toàn diện.

Theo số liệu tổng hợp của doanh nghiệp, trong năm 2025, công ty huy động vốn từ các định chế tài chính phát triển (Development Finance Institutions - DFIs), quỹ đầu tư tác động quỹ tư nhân đầu tư vào các dự án nhằm tạo ra lợi ích môi trường - xã hội có thể đo lường được, song song với việc tạo ra lợi nhuận tài chính) và ngân hàng nước ngoài. Cơ cấu nguồn vốn nước ngoài được xây dựng theo hướng cân đối giữa nguồn vốn thương mại và nguồn vốn mang tính phát triển, tạo nền tảng vững chắc để trung hòa giữa yêu cầu hiệu quả tài chính cùng các mục tiêu phát triển bền vững.

Đại diện công ty làm việc với Oesterreichische Entwicklungsbank AG (OeEB) tại trụ sở ở Áo, châu Âu. Ảnh: EVF

Trong nhóm các định chế tài chính phát triển, Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF) mở rộng hợp tác với Swedfund International AB (Thụy Điển) và Oesterreichische Entwicklungsbank AG (OeEB, Áo). Các giao dịch này nâng tổng nguồn vốn lũy kế doanh nghiệp huy động từ các DFIs lên khoảng 100 triệu USD. Trước đó, công ty cũng thiết lập quan hệ với nhiều tổ chức phát triển khác như Proparco, Ngân hàng Phát triển Hà Lan (FMO), SIFEM và BIO.

Song song với nguồn vốn từ DFIs, EVF tiếp tục thu hút vốn từ các quỹ đầu tư tư nhân theo định hướng bền vững, với tổng giá trị giải ngân đạt 74,6 triệu USD trong năm 2025. Doanh nghiệp duy trì hợp tác với các ngân hàng nước ngoài, huy động thêm khoảng 75 triệu USD, qua đó tăng cường thanh khoản và đa dạng hóa nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh.

Cơ cấu nguồn vốn huy động từ nước ngoài năm 2025 của doanh nghiệp. Ảnh: EVF

Theo đại diện doanh nghiệp, thông qua việc thu hút hiệu quả các nguồn vốn quốc tế và trong nước, công ty từng bước cho thấy vai trò của một định chế tài chính kinh doanh có trách nhiệm, lấy các mục tiêu Phát triển bền vững (SDG) của Liên Hợp Quốc làm nền tảng xuyên suốt cho định hướng và hoạt động.

Về mục đích sử dụng, phần lớn nguồn vốn huy động trong năm được phân bổ cho hai nhóm hoạt động chính là tín dụng xanh và tài chính toàn diện. Hai lĩnh vực này được EVF xác định là trọng tâm trong chiến lược phát triển dài hạn, bền vững.

Đối với tín dụng xanh, công ty ưu tiên phân bổ nguồn vốn cho các dự án năng lượng tái tạo, tập trung chủ yếu vào những dự án điện mặt trời dành cho doanh nghiệp, SME cũng như hộ gia đình. Qua sự phân bổ này, đơn vị mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp năng lượng sạch cho hàng nghìn khách hàng. Các hoạt động tài trợ xanh đóng góp đáng kể vào việc cắt giảm hơn hai triệu tấn CO2 mỗi năm trong giai đoạn 2023-2024, phù hợp với mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của Việt Nam vào năm 2050.

Cơ cấu phân bổ nguồn vốn huy động từ quỹ quốc tế. Ảnh: EVF

Ở lĩnh vực tài chính toàn diện, EVF mở rộng cấp tín dụng cho tiểu thương, doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME, MSME) cùng các nhóm yếu thế. Nguồn vốn được phân bổ cân đối, với khoảng 50% tài trợ cho SME, MSME nói chung và 50% hướng tới các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, phù hợp với sáng kiến toàn cầu 2X Challenge nhằm thúc đẩy bình đẳng giới. Thông qua các sản phẩm tài chính này, công ty hỗ trợ hơn 70.000 phụ nữ và hàng trăm doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, đồng thời mở rộng các giải pháp tài chính vi mô thông qua nền tảng số cho các tiểu thương, hộ gia đình cùng các cá nhân.

Theo đại diện doanh nghiệp, việc huy động thành công nguồn vốn quốc tế trong năm 2025 cho thấy EVF duy trì khả năng tiếp cận các nguồn vốn dài hạn, đa dạng. Với định hướng tập trung vào tín dụng xanh, tài chính toàn diện và quản trị theo chuẩn mực quốc tế, công ty đang mở rộng hoạt động theo hướng gắn kết giữa mục tiêu kinh doanh và các yêu cầu phát triển bền vững của nền kinh tế.

Hoàng Đan