Evergreen ra mắt tuyến container Trung Quốc - Indonesia - Malaysia

Hãng vận tải Evergreen giới thiệu tuyến dịch vụ mới CIM mở đầu từ cảng Dalian, phía đông bắc Trung Quốc, nhằm đáp ứng nhu cầu thương mại nội khu châu Á đang tăng cao.

Theo thông báo, tuyến CIM (China ‑ Indonesia/Malaysia) sẽ sử dụng 5 tàu vận tải với sức chứa từ 1.900 đến 2.200 TEU và hoạt động theo chu trình 35 ngày mỗi chuyến. Lộ trình gần như khép kín: Dalian - Xingang - Qingdao - Ningbo - Surabaya - Jakarta - Singapore - Port Klang - Kaohsiung - trở lại Dalian.

Hãng vận tải Đài Loan Evergreen. Ảnh: Evergreen

Evergreen cho biết tuyến mới này là "một thành phần then chốt trong chiến lược phát triển thị trường châu Á", giúp hãng kết nối chặt hơn miền bắc Trung Quốc với thị trường Indonesia - nơi có tiềm năng thương mại hai chiều và đang phát triển nhanh.

Việc ra mắt tuyến CIM được đánh giá sẽ góp phần mở rộng mạng lưới vận tải nội khu châu Á, mang đến lựa chọn vận chuyển trực tiếp, linh hoạt hơn cho khách hàng, đồng thời tăng tốc độ và giảm chi phí vận tải giữa Trung Quốc và Đông Nam Á.

Evergreen Marine Corporation (EMC), thành lập năm 1968 tại Đài Loan, là một trong những hãng vận tải container hàng đầu thế giới, vận hành hơn 200 tàu và phục vụ khoảng 240 cảng trên toàn cầu. Công ty chuyên vận tải biển container, quản lý cảng và các dịch vụ hỗ trợ, đồng thời đầu tư vào phát triển đội tàu "xanh" và tuân thủ tiêu chuẩn môi trường quốc tế. EMC nổi bật nhờ chiến lược mở rộng mạng lưới toàn cầu, tham gia các liên minh vận tải lớn và ứng dụng công nghệ tiên tiến, tạo lợi thế cạnh tranh trong vận chuyển hàng hóa giữa Đông Á, Đông Nam Á và các thị trường quốc tế.

Ngọc Minh (theo Seatrade Maritime News)