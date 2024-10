Eva Mendes chỉ muốn đóng phim cùng chồng

Minh tinh Eva Mendes - vợ tài tử Ryan Gosling - nói không đam mê diễn xuất nhưng sẽ quay lại màn ảnh nếu đóng phim với chồng.

Trong cuộc phỏng vấn với The Times ngày 20/10, minh tinh Eva Mendes, 50 tuổi, nhận xét bản thân không phải diễn viên giỏi nhưng trân trọng mọi khoảnh khắc làm việc với các êkíp tài ba. Theo Mendes, những bộ phim hay nhất cô từng đóng là The Place Beyond on the Pines (2012) và Lost River (2014) - cả hai đều hợp tác cùng chồng - diễn viên Ryan Gosling, 44 tuổi.

"Anh ấy giúp tôi bộc lộ điều gì đó mà bản thân chưa thể hiện trước đây", cô giải thích. Nếu tái xuất màn ảnh, điều duy nhất cô muốn là đóng phim cùng chồng.

Nhan sắc tuổi 50 của Eva Mendes. Ảnh: Instagram Eva Mendes

Năm 2022, Mendes từng nói trên chương trình The View rằng hy vọng trở lại diễn xuất một ngày nào đó, nhưng dự án đó phải "đặc biệt" và không có yếu tố bạo lực hay cảnh nóng. Theo Variety, không ngạc nhiên khi Mendes tuyên bố không hứng thú với các vai diễn có tính tình dục hóa vì cô thường đóng mẫu nhân vật chỉ có vẻ bề ngoài trong sự nghiệp dài 16 năm.

Cũng trong buổi phỏng vấn với The Times, Mendes cho biết từng đóng "những vai khá tệ", có thời điểm đậu casting nhờ ngoại hình nhưng cũng có lúc bị từ chối vì nguồn gốc Cuba. Ban đầu, minh tinh liên tục nghe các nhà làm phim nhận xét cô "quá khác biệt về mặt sắc tộc" cho các vai diễn, nhưng về sau khen cô có vẻ ngoài Latin ấn tượng. "Điều này cho tôi động lực cố gắng vì những lời bình phẩm đó khiến tôi tức giận nhưng cũng lấy lại năng lượng tiếp tục làm việc", người đẹp nói thêm.

Eva Mendes và Ryan Gosling trong "The Place beyond the Pines" Trích đoạn của Eva Mendes và Ryan Gosling trong "The Place Beyond on the Pines". Video: YouTube Focus Features

Hiện Eva Mendes có cuộc sống hạnh phúc bên chồng và hai con gái Esmeralda Amada, 10 tuổi, và Amada Lee, tám tuổi. Cặp sao gặp nhau lần đầu vào tháng 8/2011 khi quay The Place Beyond The Pines. Cả hai hẹn hò sau đó và được cho bí mật kết hôn năm 2018. Năm 2022, Mendes xác nhận tình trạng hôn nhân trên chương trình Today của kênh Channel 9 Australia.

Ở tuổi 50, người đẹp cảm thấy đang ở trạng thái tốt nhất nhờ tình yêu của chồng. "Đôi lúc tôi cảm thấy mình thực sự quyến rũ. Nhiều lúc, cách anh ấy nhìn tôi khiến tôi phải cảm thán. Những gì tôi cảm nhận phản chiếu tình cảm anh dành cho tôi", cô nói với The Times.

Về con cái, vợ chồng nuôi dạy hai bé như những gia đình bình thường, tránh xa ống kính truyền thông. Cô thừa nhận mình và Gosling là những bậc phụ huynh nghiêm khắc, luôn bên con. Esmeralda và Amada học tại nhà, không được dùng điện thoại và mạng xã hội. "Với tôi, việc cho con dùng Internet như nói với chúng: 'Các con cứ ra đường vào nửa đêm và mọi thứ sẽ ổn thôi'. Tôi biết điều này khá cực đoan nhưng đó là những gì tôi cảm nhận", Mendes cho biết.

Vợ chồng cô từng kể Esmeralda và Amada nghe tuổi thơ thiếu thốn của mình và thường nhờ hai bé giúp việc nhà. Với Mendes, việc để con cái nhận thức rõ giới hạn được nuông chiều là điều quan trọng trong cách giáo dục. Cô muốn các con hiểu bố mẹ đã phấn đấu như thế nào để vượt qua những ngày gian khó. "Nhưng tôi nghĩ tụi nhỏ sẽ không bao giờ hiểu được trừ khi chúng tự trải qua", diễn viên kết luận.

Eva Mendes sinh năm 1964, là diễn viên Mỹ gốc Cuba. Gia đình tan vỡ từ sớm, cô sống cùng mẹ - người làm việc tại một rạp chiếu bóng ở Los Angeles và dần bén duyên điện ảnh. Ngôi sao được biết đến với các dự án như 2 Fast 2 Furious (2003), Hitch (2005), Ghost Rider (2007). Ngoài phim ảnh, Mendes hợp tác với công ty NY&C phát hành thương hiệu quần áo Eva by Eva Mendes năm 2013. Cô ra mắt truyện thiếu nhi đầu tay - Desi, Mami, and the Never-Ending Worries hồi tháng 9.

Đã 10 năm kể từ lần cuối Eva Mendes xuất hiện trên màn ảnh trong phim Lost River - do Ryan Gosling đạo diễn. Cô đóng vai phụ nhỏ trong bộ phim đầu tay của chồng. Lần gần nhất cô đảm nhận vai chính là trong phim Girl in Progress năm 2012, thu về ba triệu USD doanh thu. Dự án mới nhất cô tham gia là lồng tiếng phim hoạt hình Bluey năm 2021.

Phương Thảo (theo The Times, Variety)