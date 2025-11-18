EVA Air tăng chuyến chặng bay Việt Nam - Texas

Đường bay Việt Nam - Dallas–Fort Worth (quá cảnh tại Đài Bắc) được EVA Air tăng lên 5 chuyến mỗi tuần từ 18/11 và 7 chuyến mỗi tuần từ ngày 15/12.

EVA Air khai trương đường bay Việt Nam - Dallas–Fort Worth ngày 3/10, khởi đầu với ba chuyến mỗi tuần. Sau hai tháng khai thác, hãng tăng gấp đôi tần suất chuyến bay tới Dallas–Fort Worth lên 5 chuyến mỗi tuần từ 18/11 và 7 chuyến mỗi tuần từ ngày 15/12. Hành khách có thể tìm các chuyến bay từ 3 sân bay Nội Bài (Hà Nội), Tân Sơn Nhất (TP HCM) và Đà Nẵng đến sân bay Dallas–Fort Worth vào tất cả các ngày trong tuần.

Dallas–Fort Worth hiện là điểm đến thứ hai tại tiểu bang Texas và thứ 9 tại khu vực Bắc Mỹ trong mạng lưới bay của EVA Air. Trước đó, EVA Air khai thác 8 đường bay đến Bắc Mỹ gồm Los Angeles, Seattle, New York, Chicago, Houston, Toronto, Vancouver và San Francisco.

Ông Clay Sun, Chủ tịch EVA Air cho biết, đường bay này đánh dấu gần 30 năm hợp tác giữa EVA Air và sân bay Dallas–Fort Worth, khởi đầu từ năm 1998 với vai trò vận tải hàng hóa.

Cũng theo Chủ tịch Eva Air, đường bay mới mở ra lựa chọn thuận tiện cho hành khách Việt, tối ưu lộ trình với chỉ một lần quá cảnh nối chuyến tại Đài Bắc nhằm tiết kiệm thời gian và các đơn giản thủ tục cần thiết.

EVA Air đạt chuẩn 5 sao Skytrax liên tục trong một thập kỷ (2016-2025). Ảnh: EVA Air

Trên hành trình đến Dallas–Fort Worth, hành khách sẽ được trải nghiệm chuyến bay với thế hệ máy bay tân tiến Boeing 787-9 Dreamliner. Các khoang rộng rãi với cửa sổ lớn và ghế ngả sâu tích hợp hệ thống giải trí cá nhân hiện đại và wifi miễn phí. Chuyến bay phục vụ các món ăn theo phong cách Á - Âu hợp khẩu vị người Việt, bởi đội ngũ tiếp viên chuyên nghiệp.

EVA Air hiện cung cấp ba lựa chọn hạng ghế: Thương gia (Royal Laurel Class), Phổ thông Cao cấp thế hệ thứ 4 (Premium Economy 4th Gen) và Phổ Thông (Economy). Trong đó, hạng ghế Premium Economy được EVA Air tiên phong ra mắt từ năm 1992, được xem là lựa chọn hàng đầu cho các hành khách tìm kiếm những dịch vụ cao cấp, tiện nghi.

Khoang Phổ thông cao cấp (Premium Economy) thế hệ thứ 4 mang đến trải nghiệm êm ái và tiện nghi Ảnh: EVA Air

Tại các sân bay Đài Bắc và Dallas–Fort Worth, EVA Air đều bố trí nhân viên mặt đất người Việt để hỗ trợ cho hành khách, đặc biệt những ai đi thăm thân một mình, người cao tuổi hoặc gặp trở ngại ngoại ngữ.

Đại diện từ hãng hàng không EVA Air tại Việt Nam nhấn mạnh Việt Nam là thị trường trọng điểm của EVA Air tại Đông Nam Á. Vì thế, hãng không ngừng đào tạo và gia tăng đội ngũ hơn 400 tiếp viên và nhân viên mặt đất người Việt nhằm mang đến sự hài lòng và trải nghiệm tốt nhất trên mọi hành trình.

Đường bay mới tới Dallas–Fort Worth giúp EVA Air có 90 chuyến bay mỗi tuần tới Bắc Mỹ. Sự mở rộng tại thị trường này của hãng đáp ứng nhu cầu du lịch, du học, thăm thân, công tác, giao thương... của hành khách và kiều bào Việt Nam.

EVA Air thành lập năm 1989 tại Đài Loan, 10 năm liền đạt "Chứng nhận hãng hàng không chuẩn 5 sao Skytrax" (2016 - 2025), được AirlineRatings bình chọn "Top 25 hãng bay an toàn nhất toàn cầu" vào năm 2025.

Tại giải thưởng Hàng không Thế giới 2025 (2025 World Airline Awards) của Skytrax mới đây, EVA Air còn được vinh danh ở 11 hạng mục giải thưởng, trong đó có hạng mục "Dịch vụ ăn uống hạng phổ thông trên máy bay tốt nhất" và "Hãng hàng không sạch nhất thế giới". Mới đây, EVA Air nhận giải thưởng "Ghế ngồi thoải mái nhất - Chuyến bay quốc tế" tại APEX Best Awards 2026

Hãng đã mở rộng mạng lưới điểm đến trải dài khắp toàn cầu, kết nối khoảng 60 thành phố từ châu Á đến châu Âu, Bắc Mỹ và châu Đại Dương.

Yên Chi