EV Outlier Concept - xe máy điện kỳ lạ của Honda xuất hiện tại Việt Nam

Hà NộiMẫu xe điện mang thiết kế tương lai lần đầu xuất hiện tại Việt Nam, định nghĩa lại giá trị truyền thống của xe hai bánh.

Hãng xe Nhật Bản Honda trưng bày mẫu xe máy điện EV Outlier Concept và WN7 tại Hà Nội, trong sự kiện ra mắt UC3 mới đây. Mẫu xe ý tưởng ra mắt thế giới lần đầu tiên tại triển lãm di động Nhật Bản 2025. Theo Honda, mẫu concept này định nghĩa lại các giá trị truyền thống của dòng xe hai bánh và mang đến tầm nhìn mới cho tương lai của ngành di chuyển. EV Outlier Concept mang đến một trải nghiệm lái hoàn toàn mới, theo Yuya Tsutsumi, trưởng dự án.

EV Outlier Concept phát triển dựa trên EV FUN Concept và EV Urban Concept, hai mẫu concept từng giới thiệu tại triển lãm EICMA 2024. Thiết kế của EV Outlier Concept khác biệt so với những mẫu xe máy thông thường ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên, tổng thể được xây dựng dựa trên thiết kế chung của Honda dành cho xe máy điện. Đặc biệt, xe hướng đến trải nghiệm cảm giác lái chưa từng có, hãng tập trung vào ba yếu tố: lướt nhẹ, cảm giác phấn khích và trọng tâm xe thấp.

EV Outlier Concept trang bị hai môtơ điện, gắn ở bánh trước và bánh sau. Cụm đồng hồ gắn trên tay lái, thiết kế mỏng và một màn hình kỹ thuật số gắn trên bình xăng giả. Gương hậu tích hợp camera. Xe có kết nối Honda RoadSync. Hệ thống treo tay đòn kép hình chữ A ở bánh trước, giống trên Gold Wing nhưng tinh chỉnh cho phù hợp với xe điện.

Trong sự kiện ra mắt UC3, Honda còn công bố chính sách bán hàng mới cho CUV e: với giá 45-65 triệu đồng từ 26/3.

Lương Dũng