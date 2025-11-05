Eurowindow ưu đãi đến 12% kèm quà tặng khách hàng

Eurowindow ưu đãi tới 12% và cơ hội nhận quà gồm iPhone 17 Pro Max, máy lọc không khí LG, robot lau kính Nhật Bản… cho khách hàng cá nhân từ nay đến 15/12.

Cụ thể, khách hàng cá nhân khi ký hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng mua và lắp đặt sản phẩm Eurowindow cho công trình nhà riêng trong thời gian khuyến mãi được ưu đãi ngay 10%. Khách hàng thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng, phụ lục hợp đồng trong vòng 5 ngày kể từ thời điểm ký nhận thêm ưu đãi 2%, nâng tổng mức hỗ trợ lên tối đa 12%.

Ngoài ra, thương hiệu còn dành nhiều quà tặng với tổng trị giá lên đến 2 tỷ đồng tri ân khách hàng trong mùa mua sắm cuối năm. Với hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng từ một tỷ đồng, khách hàng nhận ngay iPhone 17 Pro Max 256GB trị giá 38 triệu đồng; từ 500 triệu đến dưới một tỷ đồng nhận máy lọc không khí LG trị giá 28,8 triệu đồng.

Các mức từ 300 đến dưới 500 triệu đồng, quà tặng là robot lau kính Tahawa (Nhật Bản) trị giá gần 9,4 triệu đồng; từ 100 đến dưới 300 triệu đồng khách hàng sẽ nhận đế sạc không dây in logo Eurowindow. Ngoài ra, với bất kỳ hợp đồng, phụ lục hợp đồng dưới 100 triệu đồng, thương hiệu tặng áo mưa hoặc ô cao cấp Eurowindow.

Loạt sản phẩm quà tặng trong chương trình ưu đãi "Mở cửa hôm nay - Nhận ngay ưu đãi". Ảnh: Eurowindow

Hơn 23 năm phát triển, Eurowindow là một trong những doanh nghiệp nổi bật trong lĩnh vực vật liệu xây dựng. Thương hiệu cung cấp các giải pháp cửa hiện đại, có khả năng cách âm, cách nhiệt, tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường.

Danh mục sản phẩm đa dạng gồm cửa nhôm, cửa uPVC, cửa gỗ, cửa kính cường lực, mặt dựng nhôm kính, cửa cuốn, cửa chống cháy và cửa thông minh, đáp ứng nhu cầu của nhiều phân khúc khách hàng.

Chú trọng đổi mới công nghệ, Eurowindow phát triển các dòng sản phẩm xanh - tiết kiệm năng lượng, tích hợp LED, pin năng lượng mặt trời và vận hành thông minh qua app điện thoại hoặc điều khiển từ xa...

Trong danh mục sản phẩm của thương hiệu, dòng cửa Slim được nhiều khách hàng lựa chọn nhờ thiết kế thanh mảnh, tối giản và khả năng tối ưu không gian sử dụng. Khung nhôm mỏng nhưng vẫn đảm bảo chịu lực tốt, diện tích kính lớn giúp mở rộng tầm nhìn, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và sự thông thoáng cho ngôi nhà.

Hệ ray trượt ẩn, vận hành nhẹ phù hợp với nhiều loại hình công trình như căn hộ, nhà phố hay biệt thự, khu nghỉ dưỡng... Cửa kết hợp kính an toàn nhiều lớp, phụ kiện đồng bộ và công nghệ sơn tĩnh điện cao cấp, giúp tăng khả năng cách âm, cách nhiệt và nâng cao độ bền.

Cửa Slim Eurowindow với thiết kế khung nhôm mảnh giúp mở rộng tầm nhìn và lấy ánh sáng tự nhiên. Ảnh: Eurowindow

Với hệ thống mạng lưới phân phối, chi nhánh phủ khắp toàn quốc, cùng đội ngũ tư vấn và dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp, Eurowindow kỳ vọng góp phần hỗ trợ người tiêu dùng nâng cấp không gian sống hiện đại. Đây là hoạt động nối tiếp chuỗi chương trình ưu đãi triển khai trước đó như "Đầu tư xứng tầm - Ưu đãi cực phẩm", "Mua cửa trúng xe - Nghỉ dưỡng đón hè", khẳng định cam kết đồng hành cùng khách hàng.

