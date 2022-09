Euro xuống thấp nhất 20 năm so với USD

Mỗi euro hiện đổi được chưa đầy 0,99 USD, sau thông báo tuần trước của Nga rằng sẽ dừng cung cấp khí đốt cho Đức qua Nord Stream 1.

Chiều nay, giá euro giảm 0,7% so với USD, xuống một euro đổi được 0,9884 USD. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 12/2002.

Euro giảm sau thông báo hôm 2/9 của đại gia khí đốt Nga Gazprom, rằng đường ống Nord Stream 1 lẽ ra mở lại cuối tuần trước, thì giờ sẽ đóng vô thời hạn. Họ giải thích rằng đã phát hiện tuabin chính tại trạm nén Portovaya bị rò rỉ dầu trong quá trình kiểm tra chung với đơn vị bảo dưỡng Siemens Energy. Đường ống vì thế sẽ bị đóng đến khi sửa chữa xong.

Diễn biến tỷ giá Euro - USD trong một năm qua. Đồ thị: Reuters

Đây là đường ống cung cấp chính khí đốt từ Nga sang Đức, chạy qua biển Baltic. Sau khi phương Tây áp lệnh trừng phạt kinh tế lên Nga, nước này đã giảm hoặc dừng cung cấp khí đốt cho nhiều nước châu Âu. Điện Kremlin giải thích việc nguồn cung qua đường ống Nord Stream 1 giảm là do các lệnh trừng phạt của châu Âu, khiến họ không nhận lại được một turbine của Siemens được gửi qua Canada sửa chữa từ trước đó.

Nguồn cung khí đốt giảm khiến giá nhiên liệu tăng vọt và euro yếu đi. Đầu tháng 2, mỗi euro còn tương đương 1,13 USD. Nhưng kể từ đó, giá euro liên tục giảm so với USD, do biến động kinh tế tại châu Âu và những bất ổn do xung đột Nga – Ukraine gây ra. Hôm 12/7, hai đồng tiền này lần đầu có giá bằng nhau sau 20 năm.

Đà giảm tăng tốc vào đầu tháng 7 do lo ngại Nga – nguồn cung cấp năng lượng chính cho châu Âu – sẽ cắt hoàn toàn khí đốt đến khu vực này để trả đũa các lệnh trừng phạt của phương Tây. Từ giữa tháng 7, giá euro ổn định quanh 1,01 – 1,02 USD.

Hà Thu (theo AFP)