Euro bổ sung thêm nhà vô địch sau gần 50 năm

UEFA công nhận Slovakia là đồng vô địch Euro 1976, giải đấu Tiệp Khắc lên ngôi và sau đó CH Czech được kế thừa danh hiệu.

Vòng chung kết Euro 1976 diễn ra tại Liên bang Nam Tư (cũ) với bốn đội, gồm chủ nhà, Tây Đức, Hà Lan và Tiệp Khắc. Tây Đức và Tiệp Khắc vào chung kết sau khi lần lượt thắng Nam Tư và Hà Lan. Trận chung kết ngày 20/6/1976 có kết quả hòa 2-2. Trên loạt đá luân lưu, Tiệp Khắc thắng 5-3 nhờ sút vào cả năm lượt, trong khi Uli Hoeness sút hỏng lượt đá thứ tư của Tây Đức.

Cầu thủ Slovakia mừng trận thắng Đức trên sân Quốc gia ở thành phố Bratislava, Slovakia, vòng loại khu vực châu Âu, World Cup 2026 tối 4/9/2025. Ảnh: Reuters

Đây là chức vô địch duy nhất của Tiệp Khắc tại hai giải lớn, gồm Euro và World Cup. Khi Tiệp Khắc phân chia thành CH Czech và Slovakia năm 1993, UEFA công nhận Czech là nhà vô địch kế thừa giải đấu năm 1976. Vì thế, Czech được xem như một nhà vô địch Euro.

Quyết định đó của UEFA khiến người Slovakia không phục. Bởi trong 11 cầu thủ đá chính trận chung kết năm đó, có bảy người Slovakia và bốn người Czech. Hai cầu thủ ghi bàn cũng là người Slovakia, tiền đạo Jan Svehlik và tiền vệ Karol Dobias.

Hôm nay 12/9, trang chủ UEFA đã xuất hiện tên của Slovakia trong danh sách những nhà vô địch Euro. Vì thế, Slovakia và Czech được coi là đồng vô địch giải đấu cách đây 49 năm.

Chung kết Euro 1976: Tiệp Khắc 2-2 Tây Đức Diễn biến chính chung kết Euro 1976.

Euro là giải vô địch bóng đá châu Âu dành cho các đội tuyển quốc gia, diễn ra bốn năm một lần, từ năm 1958. Sau 17 kỳ, Tây Ban Nha giữ kỷ lục bốn lần đăng quang, sau đó đến Đức (3), Italy, Pháp (2), Hà Lan, Nga, Hy Lạp, Đan Mạch, Bồ Đào Nha, Czech và Slovakia (1).

Kể từ năm 1993, Slovakia ba lần dự Euro, với thành tích tốt nhất là vòng 1/8 năm 2016 và 2024. Họ đang đứng thứ 52 FIFA, với cầu thủ được định giá cao nhất là trung vệ David Hancko (35 triệu USD), đang khoác áo CLB Atletico Madrid.

Hoàng An tổng hợp