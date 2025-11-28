EUPC Group livestream gây quỹ hỗ trợ miền Trung

EUPC Group bán hàng trực tuyến vào ngày 29/11, toàn bộ doanh thu sẽ ủng hộ đồng bào miền Trung gặp nạn do lũ, lụt.

Chương trình có chủ đề "1 lượt mua - 1 lần góp sức", diễn ra 9-16h trên kênh tik tok của nhãn, với sự tham gia của BS.CKII Lê Vi Anh, chuyên khoa da liễu, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM. Những sản phẩm được bày bán gồm sản phẩm dược mỹ phẩm bán chạy trong hệ thống phân phối của EUPC Group.

Các sản phẩm dược mỹ phẩm do EUPC Group phân phối, được đưa vào chương trình livestream ngày 29/11. Ảnh: EUPC Group

Người dân tham gia mua sản phẩm trực tuyến có thể tương tác, nhận tư vấn chuyên khoa từ bác sĩ. Toàn bộ doanh thu bán hàng sẽ được sao kê, sau đó dành ủng hộ đồng bào miền Trung.

Theo đại diện EUPC Group, hoạt động này không chỉ nhằm mục tiêu kinh doanh mà thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

"Mỗi lượt mua hàng là một đóng góp thiết thực giúp đồng bào miền Trung sớm ổn định cuộc sống", đại diện cho biết.

Nhiều năm qua, EUPC chú trọng hoạt động CSR (trách nhiệm xã hội). Năm nay, đơn vị kết hợp thương mại điện tử với các chương trình thiện nguyện, lan tỏa tinh thần sẻ chia cộng đồng. Theo đại diện EUPC Group, đây là mô hình mới, đáp ứng đồng thời nhu cầu tiêu dùng và lan tỏa tinh thần sẻ chia.

Số liệu cập nhật tới ngày 23/11, mưa lũ ở Nam Trung Bộ khiến 90 người tủ vong, hư hỏng hơn 1.100 nhà, thiệt hại kinh tế ban đầu ước tính 9.035 tỷ đồng.

EUPC ủng hộ phần quà trị giá gần 400 triệu đồng cho Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An vào tháng 12/2021. Ảnh: EUPC Group

EUPC Group là Tập đoàn Dược mỹ phẩm châu Âu, chuyên nhập khẩu và phân phối độc quyền các sản phẩm dược mỹ phẩm từ liên minh châu Âu EU tại Việt Nam. Doanh nghiệp nổi bật với các dòng sản phẩm hỗ trợ điều trị da liễu, chăm sóc da, tóc, móng và thẩm mỹ nội khoa, đồng thời là đối tác chiến lược của nhiều bệnh viện, phòng khám và spa trên toàn quốc. Kiên định với triết lý "Hàng thật - Giá trị thật", EUPC Group hướng đến cung cấp sản phẩm chất lượng cao, minh bạch và uy tín. Xem chương trình livestream tại đây.

Văn Hà