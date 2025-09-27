Eugica 20 năm chăm sóc sức khỏe hô hấp người Việt

Khai thác nguồn thảo dược phong phú của Việt Nam, thương hiệu Eugica đã đồng hành chăm sóc sức khỏe hô hấp người Việt trong suốt 20 năm qua.

Các sản phẩm thương hiệu Eugica ra mắt lần đầu tiên tại thị trường Việt Nam từ năm 2006, với hình thức viên nang ho. Sau đó, Eugica được Tập đoàn Mega Lifesciences Thái Lan (thành lập năm 1982) tiếp tục phát triển dựa trên việc nghiên cứu kỹ môi trường sống và thể trạng người Việt Nam nhằm cung cấp các giải pháp cải thiện sức khỏe hô hấp từ thảo dược.

Tên gọi Eugica ra đời từ chữ "Eu" trong Eucalyptol - một hoạt chất thiên nhiên quen thuộc thường có mặt trong các sản phẩm hỗ trợ điều trị ho, cảm. Từ tên gọi ấy, thương hiệu đã định vị rõ con đường phát triển: mang đến những giải pháp chăm sóc hệ hô hấp lành tính, bền vững, có nguồn gốc từ thảo dược.

Trong suốt hành trình 20 năm, Eugica không ngừng mở rộng danh mục sản phẩm, từ ba sản phẩm ban đầu đến nay đã phát triển thành 17 sản phẩm đa dạng. Điểm chung của toàn bộ danh mục sản phẩm Eugica đều được khai thác từ những thành phần thảo dược quen thuộc với người Việt Nam như tần dày lá, bạc hà, gừng, tiêu lốp, tiêu đen, cam thảo, lá thường xuân, thì là, cách cỏ, riềng, quế, ngò rí, cang mai... Sản phẩm có tác dụng góp phần hỗ trợ giảm các triệu chứng ho, cảm cúm, viêm họng và các vấn đề hô hấp thường gặp khác.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng đề cao những giải pháp chăm sóc sức khỏe chất lượng, tự nhiên, lành tính, các sản phẩm từ thảo dược trở thành xu hướng được ưu tiên lựa chọn. Vì thế, các giải pháp chăm sóc hệ hô hấp của Eugica nhanh chóng được đón nhận và có những phản hồi tích cực.

Trụ sở Tập đoàn Mega Lifesciences Thái Lan - chủ sở hữu thương hiệu Eugica. Ảnh: Mega Lifesciences

Trên hành trình phát triển, Eugica đã cải tiến và thay đổi bộ nhận diện thương hiệu, góp phần quốc tế hóa thương hiệu Eugica, xuất khẩu sản phẩm đến nhiều quốc gia khác như: Myanmar, Campuchia, Ukraine... Theo Công ty TNHH Mega Lifesciences Việt Nam (gọi tắt là Mega Lifesciences Việt Nam), động thái này góp phần định vị chất lượng dược phẩm Việt trên bản đồ dược phẩm thế giới. Tập đoàn Mega Lifesciences hiện có mạng lưới hoạt động trải dài trên 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, được biết với nhiều sản phẩm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe uy tín.

Tại Việt Nam, Eugica hiện có mặt tại hơn 30.000 nhà thuốc tư nhân và chuỗi nhà thuốc lớn như Pharmacity, Long Châu, An Khang, Trung Sơn... trên toàn quốc giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận và có thể thuận tiện mua được các sản phẩm chính hãng, đảm bảo chất lượng, bảo vệ sức khỏe.

Sản phẩm Eugica được tư vấn tại một nhà thuốc. Ảnh: Mega Lifesciences Việt Nam

Chăm sóc sức khỏe cộng đồng là cam kết dài hạn của Mega Lifesciences Việt Nam. Mỗi sản phẩm đều hướng đến sự tiện lợi, phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình, từ trẻ nhỏ đến người lớn. Công ty cam kết, từ nghiên cứu đến sản xuất, từng sản phẩm đều trải qua quy trình kiểm định chặt chẽ để đảm bảo chất lượng và hiệu quả cao nhất, giúp người tiêu dùng có cơ hội được tiếp cận các sản phẩm đạt chuẩn quốc tế và phù hợp với nhu cầu địa phương.

"Sứ mệnh 'Giúp bạn sống khỏe mỗi ngày' là kim chỉ nam trong mọi hoạt động của chúng tôi. Mega Lifesciences Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng Việt trên hành trình nâng cao sức khỏe và chất lượng sống", đại diện công ty cho biết.

Diệp Chi