EU và Việt Nam hợp tác phát triển công nghệ, mở rộng đầu tư số

TP HCMDiễn đàn quốc tế "Mở rộng đầu tư số" đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác công nghệ và đầu tư số giữa Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam, ngày 21/10.

Sự kiện do D4D Hub, phái đoàn EU tại Việt Nam, AVSE Global và EuroCham Vietnam đồng tổ chức, với sự phối hợp của Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA) và Vinasa. Diễn đàn là hoạt động trọng điểm trong chuỗi kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao EU - Việt Nam, thể hiện cam kết chung hướng tới một nền kinh tế số xanh, bền vững và lấy con người làm trung tâm.

Phát biểu tại phiên khai mạc, ông Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, nhấn mạnh: "Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, nơi chuyển đổi số không còn là xu thế mà là yêu cầu tất yếu để đất nước phát triển nhanh, bền vững và tự chủ. Dữ liệu, công nghệ và con người là ba nền tảng trụ cột cho quá trình này".

Thứ trưởng cho biết Việt Nam đang đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, chính sách hỗ trợ và khung pháp lý cho phát triển công nghệ số; đồng thời khẳng định EU là đối tác tin cậy và có vai trò đặc biệt quan trọng trong hành trình này, khi hai bên cùng chia sẻ các giá trị chung về phát triển công nghệ an toàn, minh bạch và bền vững.

Đại diện chính phủ châu Âu và Việt Nam tại sự kiện. Từ trái qua: bà Kristina Buende, Trưởng phòng Hợp tác, Phái đoàn EU tại Việt Nam; ông Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ; ông Julien Guerrier, Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam; ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP HCM. Ảnh: D4D hub

Đại sứ Liên minh Châu Âu tại Việt Nam, ông Julien Guerrier, đánh giá cao tầm nhìn và nỗ lực của Việt Nam trong phát triển công nghệ số. Ông cho biết EU và Việt Nam cùng hướng tới mục tiêu phát triển công nghệ gắn với các giá trị nhân văn, thúc đẩy đầu tư, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực.

Ông chia sẻ, sáng kiến Global Gateway của EU hướng tới xây dựng các kết nối số thông minh, an toàn và bền vững thông qua huy động đầu tư công - tư vào hạ tầng chiến lược. Việt Nam được xem là quốc gia tiên phong trong chuỗi giá trị số Đông Nam Á, và EU mong muốn đồng hành trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, an ninh mạng và dữ liệu mở.

Cũng theo ông Guerrier, hàng loạt chương trình hợp tác cụ thể đã được triển khai, như dự án Đạo đức trong trí tuệ nhân tạo (AI Ethical Readiness), chương trình giáo dục nghề nghiệp - kỹ năng xanh trị giá 50 triệu euro, hay việc kích hoạt hệ thống vệ tinh Copernicus hỗ trợ Việt Nam ứng phó thiên tai, cho thấy hợp tác EU - Việt Nam đang được hiện thực hóa từ chính sách đến công nghệ và con người.

Trong thời gian diễn ra sự kiện "Mở rộng đầu tư số 2025", các đại biểu đã thảo luận sâu về chiến lược phát triển chủ quyền dữ liệu và công nghệ, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, hạ tầng số và các lĩnh vực công nghệ trọng điểm khác... mở ra các hướng hợp tác cụ thể giữa các doanh nghiệp, tổ chức và cơ quan hai bên. Nhiều tập đoàn công nghệ lớn như Viettel, VNPT, FPT, Bosch Global Software Technologies, Ericsson, Nokia Bell Labs, Becamex, Kineis, Alcatel Submarine Networks (ASN), Vegastar và Thales... cùng tham gia đối thoại, trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong chuyển giao công nghệ và phát triển hạ tầng số.

Tiếp nối thành công của sự kiện tại TP HCM, Diễn đàn Hợp tác số EU - Việt Nam sẽ diễn ra ngày 27/10 tại Ninh Bình. Đây là diễn đàn chính sách cấp cao nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Chuyển đổi số Quốc tế Việt Nam 2025, do Phái đoàn EU tại Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ đồng tổ chức.

Nếu sự kiện tại TP HCM tập trung vào kết nối doanh nghiệp và đầu tư, thì diễn đàn tại Ninh Bình sẽ là không gian đối thoại chính sách và chiến lược, quy tụ các nhà hoạch định, chuyên gia và học giả từ Việt Nam và châu Âu để thảo luận về AI, điện toán lượng tử, an ninh mạng và quản trị dữ liệu, hướng tới việc thiết lập khuôn khổ hợp tác dài hạn về chuyển đổi số giữa hai bên.

Diễn đàn tại Ninh Bình là bước tiếp theo nhằm củng cố nền tảng hợp tác số song phương, gắn kết chính phủ, doanh nghiệp và giới học thuật trong cùng một cơ chế đối thoại thường xuyên. Đây sẽ là tiền đề cho việc nâng cấp quan hệ giữa EU và Việt Nam lên tầm đối tác chiến lược toàn diện trong tương lai gần.

Khép lại, các bên thống nhất rằng chuyển đổi số chỉ có ý nghĩa khi phục vụ con người và hướng đến phát triển bền vững. Từ nền tảng hợp tác vững chắc giữa EU và Việt Nam, hàng loạt sáng kiến cụ thể sẽ tiếp tục được triển khai trong thời gian tới, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ sinh thái hợp tác số mở, tin cậy và kiến tạo các giá trị thịnh vượng chung cho cả hai khu vực.

(Nguồn: D4D Hub)