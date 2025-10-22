EU và Trung Quốc sắp họp bàn về đất hiếm

Quan chức thương mại Trung Quốc và Liên minh châu Âu sẽ gặp nhau trong vài ngày tới để tìm giải pháp cho vấn đề xuất khẩu đất hiếm.

Ngày 21/10, Cao ủy Thương mại Liên minh châu Âu Maros Sefcovic cho biết đã mời Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Wang Wentao đến Brussels trong vài ngày tới. Mục tiêu là hai bên "tìm giải pháp khẩn cấp" cho vấn đề Bắc Kinh siết xuất khẩu đất hiếm.

"Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc nhận lời mời này. Chúng tôi sẽ tham gia cơ chế đối thoại về kiểm soát xuất khẩu, được nâng cấp sau hội nghị thượng đỉnh EU - Trung Quốc hồi tháng 7", ông Sefcovic cho biết trong buổi họp báo sau cuộc điện đàm kéo dài gần hai giờ với ông Wang.

Sefcovic khẳng định Liên minh châu Âu không muốn leo thang căng thẳng. Tuy nhiên, tình hình hiện tại đe dọa quan hệ EU - Trung Quốc và việc sớm giải quyết là điều cần thiết. Ông nhận định các biện pháp siết xuất khẩu là vô lý và gây tổn hại cho EU. Dù vậy, cuộc trao đổi với Bộ trưởng Wang mang tính xây dựng và hai bên thống nhất tăng cường liên lạc.

Công nhân làm việc tại mỏ đất hiếm tại Giang Tây (Trung Quốc), năm 2011. Ảnh: Reutes

Sefcovic nói rằng các doanh nghiệp châu Âu đã gửi khoảng 2.000 đơn xin cấp phép xuất khẩu, nhưng chỉ hơn một nửa được xử lý. "Ngành chịu tác động rõ nhất là ôtô và cơ khí. Tôi tin chắc rằng điều tương tự cũng xảy ra khi Trung Quốc áp dụng các biện pháp mới đề xuất", Sefcovic nói.

Ông cho biết đang liên hệ với Bộ trưởng Kinh doanh Hà Lan về trường hợp của Nexperia - hãng chip do Trung Quốc sở hữu. Tháng trước, hãng chip này bị chính phủ Hà Lan tiếp quản, do lo ngại khả năng chuyển giao công nghệ cho công ty mẹ tại Trung Quốc. Sefcovic nói rằng hai bên khẳng định mong muốn hạ nhiệt tình hình và hướng tới một thỏa thuận thực tế.

Trung Quốc hiện là nước thống trị nguồn cung đất hiếm toàn cầu. Năm nay, nước này đã hai lần siết xuất khẩu đất hiếm và vật liệu liên quan. Lần gần nhất là đầu tháng này. Việc siết xuất khẩu làm xáo trộn chuỗi cung ứng của ngành xe hơi, hàng không vũ trụ, sản phẩm bán dẫn và quốc phòng trên thế giới.

Tại hội nghị thượng đỉnh tháng 7 giữa Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Bắc Kinh đồng ý đẩy nhanh cấp phép xuất khẩu các nguyên liệu thô quan trọng cho doanh nghiệp châu Âu. Tuy nhiên, hai tháng sau hội nghị, tốc độ phê duyệt giấy phép đã chậm lại.

Tháng trước, Phòng thương mại EU cho biết họ bắt đầu nhận thêm nhiều đơn khiếu nại và yêu cầu hỗ trợ từ các thành viên. Cơ quan này cảnh báo nhiều doanh nghiệp có thể ngừng hoạt động và thua lỗ khi Bắc Kinh tiếp tục siết đất hiếm.

Hà Thu (theo Reuters)