EU trục xuất hơn 120 nhà ngoại giao Nga trong hai ngày

Loạt nước EU thông báo trục xuất tổng cộng hơn 120 nhân viên ngoại giao Nga vì "lý do an ninh quốc gia", sau chiến dịch quân sự của Moskva ở Ukraine.

"Chúng tôi quyết định trục xuất một số nhân viên ngoại giao Nga làm việc tại Pháp, do hoạt động của họ đi ngược lại lợi ích an ninh của chúng tôi. Hành động này nằm trong cách tiếp cận của châu Âu. Trách nhiệm cao nhất của chúng tôi luôn là bảo đảm an toàn cho người dân Pháp và châu Âu", Bộ Ngoại giao Pháp ra thông cáo cho biết hôm nay.

Giới chức Pháp không cho biết số lượng nhà ngoại giao Nga bị trục xuất, nhưng nguồn tin giấu tên trong Bộ Ngoại giao Pháp tiết lộ khoảng 35 người sẽ phải về nước.

Ngoại trưởng Italy Luigi Di Maio hôm nay cũng cho biết nước này đã trục xuất 30 nhà ngoại giao Nga vì lý do an ninh quốc gia. Bộ Ngoại giao Italy trước đó triệu đại sứ Nga tại nước này là Sergey Razo để thông báo quyết định.

Ngoại trưởng Italy Luigi Di Maio trong cuộc họp báo với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov ở Moskva hồi tháng 2. Ảnh: Reuters.

Đan Mạch cùng ngày thông báo trục xuất 15 nhà ngoại giao Nga bị cáo buộc là đặc vụ tình báo.

"Chúng tôi xác nhận 15 đặc vụ tình báo bị trục xuất đã thực hiện hành vi gián điệp trên đất Đan Mạch", Ngoại trưởng Đan Mạch Jeppe Kofod nói với phóng viên sau cuộc họp tại quốc hội, thêm rằng Copenhagen muốn gửi "tín hiệu rõ ràng rằng hoạt động gián điệp ở nước này là không thể chấp nhận".

Đại sứ Nga tại Đan Mạch trước đó đã được thông báo về quyết định này. Tuy nhiên, Copenhagen khẳng định sẽ duy trì quan hệ ngoại giao với Moskva.

"Đan Mạch không muốn cắt đứt quan hệ ngoại giao với Moskva. Đại sứ Nga và những người còn lại của đại sứ quán ở Copenhagen không nằm trong diện bị trục xuất", Kofod cho hay.

Bộ Ngoại giao Thụy Điển thông báo trục xuất ba nhà ngoại giao Nga bị cáo buộc "hoạt động bất hợp pháp" ở nước này. "Chúng tôi ra quyết định trục xuất vì các nhà ngoại giao Nga này không làm việc theo công ước Vienna về quan hệ ngoại giao", Ngoại trưởng Thụy Điển Ann Linde cho hay.

Đại sứ quán Nga tại Pháp hồi năm 2018. Ảnh: TASS.

Động thái của các nước trên là một phần trong khuôn khổ hành động chung của châu Âu. Chính phủ Đức hôm 4/4 cũng trục xuất "số lượng đáng kể" nhà ngoại giao Nga để phản ứng với điều được Ngoại trưởng Annalena Baerbock mô tả là "hành động tàn bạo không thể tin được" ở Ukraine. Động thái này có thể khiến 40 nhân viên ngoại giao Nga phải trở về nước.

Litva, quốc gia Baltic, cũng thông báo trục xuất đại sứ Nga và đóng cửa tổng lãnh sự quán Nga ở thành phố Klaipeda, đồng thời triệu hồi đại sứ tại Moskva.

Theo thống kê của AFP, hơn 120 nhà ngoại giao Nga đã bị các nước EU trục xuất chỉ trong 48 giờ qua.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov sau đó tuyên bố rằng động thái trục xuất các nhà ngoại giao Nga của loạt nước EU là "đáng tiếc, thiển cận" và sẽ dẫn tới biện pháp đáp trả của Moskva, nhưng không nêu chi tiết.

Giới chức Ukraine ngày 3/4 công bố video cho thấy khoảng 20 thi thể mặc quần áo dân sự nằm rải rác trên đường phố ở Bucha, thị trấn phía tây bắc thủ đô Kiev, sau khi lực lượng Nga rút khỏi đây. CNN cũng đưa tin một ngôi mộ tập thể đã được phát hiện tại nhà thờ St. Andrew và Pyervozvannoho All Saints ở Bucha.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng đây là hành động "diệt chủng" nhằm "loại bỏ cả một quốc gia và người dân" Ukraine. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba gọi sự việc là "thảm sát có chủ ý" và cáo buộc Nga "đặt mục tiêu loại bỏ người Ukraine càng nhiều càng tốt". Ông Kubela kêu gọi các nước G7 "lập tức áp lệnh trừng phạt mới tàn khốc" nhằm vào Nga.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua cho rằng "có những dấu hiệu rất rõ ràng về tội ác chiến tranh" và đề xuất áp lệnh trừng phạt mới với Nga.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga ra tuyên bố cho biết lực lượng của họ không sát hại dân thường ở Bucha. "Người dân ở thị trấn này có cơ hội tự do rời khỏi khu định cư theo hướng bắc, còn các vùng ngoại ô phía nam bị quân đội Ukraine bắn phá suốt ngày đêm", Bộ Quốc phòng Nga cho hay

Moskva khẳng định các hình ảnh, video về "thi thể rải rác trên đường phố Bucha" là "một sản phẩm khác của chính quyền Kiev và truyền thông phương Tây". Tất cả lực lượng Nga đã rút khỏi Bucha ngày 30/3, một ngày sau khi nước này tuyên bố sẽ giảm đáng kể hoạt động quân sự ở miền bắc Ukraine.

Phó đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky cũng cho rằng đây là "hành động khiêu khích trắng trợn của các phần tử cực đoan Ukraine ở Bucha".

Vũ Anh - Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)