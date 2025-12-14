EU thu tối thiểu 3 euro mỗi kiện hàng giá trị thấp nhập khẩu

Liên minh châu Âu (EU) áp mức thuế 3 euro (3,52 USD) cho từng loại sản phẩm trong các bưu kiện giá trị thấp nhập vào khối từ 1/7/2026.

Các bộ trưởng tài chính Liên minh châu Âu (EU) thông qua quyết định hôm 12/12. Đây là một phần trong nỗ lực siết chặt hàng thương mại điện tử giá rẻ từ Trung Quốc, phân phối thông qua các nhà bán lẻ trực tuyến như Shein, Temu.

Mức thuế 3 euro sẽ áp dụng theo từng loại sản phẩm trong kiện hàng. Nghĩa là đơn mua 10 đôi tất cùng loại sẽ chịu một khoản thu 3 euro, nhưng 5 đôi tất len và 5 đôi tất cotton sẽ được tính hai loại hàng, phải đóng 6 euro.

Hội đồng EU, cơ quan đại diện cho 27 quốc gia thành viên, cho biết biện pháp này được duy trì cho đến khi khối tìm ra giải pháp lâu dài nhằm xóa bỏ quy định miễn thuế "de minimis" đối với các đơn hàng trực tuyến có giá trị dưới 150 euro.

Hàng hóa được chất lên xe tại Rome (Italy). Ảnh:Reuters

EU ban đầu dự kiến bãi bỏ "de minimis" vào năm 2028 trong khuôn khổ cải tổ hệ thống hải quan. Tuy nhiên, lo ngại hàng hóa Trung Quốc bị bán phá giá tại châu Âu gia tăng khiến giới chức phải tìm cách hành động sớm hơn.

"Biện pháp tạm thời này nhằm giải quyết việc các bưu kiện giá trị thấp đang không chịu thuế khi nhập vào EU, dẫn cạnh tranh không công bằng với người bán trong khối, rủi ro về sức khỏe và an toàn cho người tiêu dùng, tỷ lệ gian lận cao và những lo ngại về môi trường", Hội đồng EU cho biết.

Nghị sĩ EU người Ireland Barry Andrews, người từng đề xuất thu 5 euro mỗi bưu kiện, cho biết ông hoan nghênh quyết định áp thuế 3 euro theo từng loại hàng. Ông khuyến nghị các nước thành viên tăng mức thu nếu biện pháp này không đủ để ngăn làn sóng hàng giá rẻ.

Các nền tảng trực tuyến như Shein, Temu, AliExpress và Amazon Haul đang gửi quần áo, phụ kiện và thiết bị điện tử từ các nhà máy Trung Quốc trực tiếp đến tay người tiêu dùng với mức giá cực thấp. Nhờ quy định miễn thuế "de minimis", số lượng bưu kiện thương mại điện tử giá trị thấp nhập vào EU đã tăng gấp đôi trong năm ngoái, lên 4,6 tỷ kiện, với hơn 90% đến từ Trung Quốc. Dự kiến lượng nhập khẩu trong năm nay sẽ còn cao hơn.

Các nhà bán lẻ châu Âu nhìn chung hoan nghênh động thái áp thuế đối với các bưu kiện giá trị thấp, cho rằng đây là bước đi hướng tới cạnh tranh công bằng hơn. Ngoài ra, Ủy ban châu Âu đang đề xuất thêm một khoản phí xử lý riêng, ở mức 2 euro mỗi bưu kiện và chưa rõ thời điểm áp dụng.

