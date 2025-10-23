EU thông qua lệnh cấm nhập khí hóa lỏng từ Nga

Liên minh châu Âu vừa thông qua gói trừng phạt thứ 19 với Nga, trong đó có lệnh cấm nhập khẩu khí hóa lỏng từ nước này.

Ngày 23/10, các nước Liên minh châu Âu (EU) chính thức thông qua gói trừng phạt thứ 19 với Nga, do chiến sự tại Ukraine. Một trong các biện pháp mới là lệnh cấm nhập khẩu khí hóa lỏng (LNG) Nga.

"Đây là gói trừng phạt quan trọng, nhắm vào các nguồn thu chính của Nga thông qua những biện pháp mới trong lĩnh vực năng lượng, tài chính và thương mại", Đan Mạch - nước nắm vai trò chủ tịch luân phiên của EU cho biết.

Trong đó, lệnh cấm LNG có hiệu lực theo 2 giai đoạn. Các hợp đồng ngắn hạn sẽ bị chấm dứt sau 6 tháng, và hợp đồng dài hạn chấm dứt từ ngày 1/1/2027. Lệnh cấm hoàn toàn được áp dụng sớm hơn một năm so với lộ trình mà Ủy ban châu Âu đề ra nhằm chấm dứt phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch của Nga.

Gói biện pháp này cũng bao gồm hạn chế sự di chuyển của các nhà ngoại giao Nga trong EU. "Gói mới nhắm vào các ngân hàng, sàn giao dịch tiền số Nga, thậm chí cả các thực thể ở Ấn Đô, Trung Quốc", Kaja Kallas - người phụ trách chính sách đối ngoại của EU viết trên X.

Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen cho biết lệnh cấm nhập LNG từ Nga là bước đi quan trọng hướng tới việc chấm dứt hoàn toàn phụ thuộc năng lượng vào Nga trong EU. Trước chiến sự tại Ukraine, châu Âu là khách hàng lớn nhất của dầu khí Nga.

Phương Tây vẫn đang tìm cách siết nguồn thu của Nga từ xuất khẩu năng lượng, nhằm buộc nước này chấm dứt chiến sự tại Ukraine. Ngày 22/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo áp trừng phạt lên 2 hãng dầu lớn nhất Nga là Rosneft và Lukoil. Tuần trước, Anh cũng đã trừng phạt hai tập đoàn dầu khí này.

Hà Thu (theo Reuters)