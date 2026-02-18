EU mở cuộc điều tra quy mô lớn với mạng xã hội X

Liên minh châu Âu (EU) mở cuộc điều tra với X về hình ảnh mang tính chất tình dục do chatbot AI Grok của mạng xã hội này tạo ra.

Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Ireland (DPC), cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc thực thi Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung (GDPR) của EU, hôm 17/2 thông báo mở cuộc điều tra "quy mô lớn" với X. Động thái này làm gia tăng áp lực lên X, vốn đang đối mặt với các cuộc điều tra ở Pháp và Anh sau khi hàng nghìn hình ảnh deepfake nhạy cảm, chủ yếu là phụ nữ nhưng cũng có cả trẻ em, do Grok tạo ra gây phản ứng dữ dội trên toàn cầu vào tháng trước.

DPC sẽ xem xét liệu X có tuân thủ các quy định bảo mật dữ liệu quan trọng của EU khi xử lý dữ liệu cá nhân của công dân trong khối hay không. "DPC đã làm việc với X kể từ khi những báo cáo truyền thông xuất hiện vài tuần trước liên quan đến cáo buộc rằng người dùng có thể đưa ra câu lệnh để tài khoản @Grok trên X tạo ảnh khiêu dâm người thật, bao gồm cả trẻ em", Phó ủy viên Graham Doyle cho biết.

Giao diện AI Grok tích hợp trong X của Elon Musk. Ảnh: Lưu Quý

xAI, startup trí tuệ nhân tạo của Elon Musk và hiện là công ty con của SpaceX, ra mắt tính năng tạo ảnh và video từ câu lệnh Grok Imagine và "chế độ gợi cảm" (Spicy Mode) vào tháng 8/2025. Theo Mashable, so với nhiều nền tảng khác vốn kiểm soát nghiêm ngặt, AI này "dễ dãi" và "ít bị kiềm chế" hơn trong việc tạo ảnh khiêu dâm, còn X là nơi lan truyền chúng một cách thiếu kiểm duyệt.

Ngày 9/1, xAI cho biết giới hạn chỉ người dùng trả phí mới có thể sử dụng tính năng chỉnh sửa ảnh người thật. Đến ngày 14/1, công ty thông báo vô hiệu hóa tính năng, áp dụng cho mọi người dùng, kể cả trả phí. xAI cũng cam kết biến X thành nền tảng an toàn và không khoan nhượng với mọi hình thức lạm dụng tình dục trẻ em, khỏa thân không có sự đồng thuận và nội dung tình dục không mong muốn.

Trung tâm Chống thù ghét kỹ thuật số (CCDH) của Mỹ ngày 22/1 công bố nghiên cứu cho thấy Grok sản xuất tới ba triệu ảnh khiêu dâm từ ngày 29/12/2025 đến 8/1/2026. Trong 11 ngày, ước tính Grok tạo khoảng 23.000 ảnh nhạy cảm về trẻ em, trung bình cứ 41 giây lại có một ảnh mới.

Nội dung nhạy cảm từng khiến Grok bị một số nước như Indonesia, Malaysia, Philippines chặn truy cập. Trong khi đó, Bộ Điện tử và Công nghệ Thông tin Ấn Độ bày tỏ sự phản đối thông qua một bức thư gửi cho giám đốc phụ trách hoạt động của X tại nước này.

Đầu tháng 2, Văn phòng Ủy viên Thông tin Anh thông báo mở cuộc điều tra chính thức với X và xAI, bao gồm việc xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến Grok và khả năng tạo nội dung gây hại mang tính tình dục. Hôm 3/2, văn phòng của X tại Paris bị cảnh sát khám xét theo cuộc điều tra mở rộng với công ty và Grok, Musk cũng bị triệu tập để thẩm vấn.

Thu Thảo (Theo CNN, Business Insider)