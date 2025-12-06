EU lên tiếng sau khi bị Mỹ chỉ trích trong chiến lược an ninh

EU khẳng định Mỹ vẫn là đồng minh quan trọng nhất của khối, sau khi bị chỉ trích trong chiến lược an ninh mà chính quyền Trump mới công bố.

"Tất nhiên có nhiều chỉ trích, nhưng tôi nghĩ một số nội dung trong đó cũng đúng", Cao ủy chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas hôm nay phát biểu tại Diễn đàn Doha, một trong những hội nghị ngoại giao thường niên tại thủ đô của Qatar, khi được hỏi về chiến lược an ninh Mỹ mới công bố.

"Mỹ vẫn là đồng minh quan trọng nhất của chúng tôi. Không phải lúc nào chúng tôi cũng chung quan điểm về mọi vấn đề, nhưng tôi nghĩ nguyên tắc cốt lõi vẫn không thay đổi. Chúng tôi là đồng minh quan trọng nhất của nhau và nên gắn kết với nhau", bà Kallas nói thêm.

Cao ủy chính sách đối ngoại của EU Kaja Kallas tại Brussels, Bỉ ngày 2/12. Ảnh: AFP

Trong Chiến lược An ninh Quốc gia được công bố ngày 5/12, Mỹ đã nhắm vào châu Âu, cho rằng khu vực này bị quản lý quá mức, thiếu "tự tin" và đang phải đối mặt tình trạng "nền văn minh bị xóa sổ" do vấn đề nhập cư.

Tài liệu này chính thức hóa cuộc tấn công mà chính quyền Tổng thống Donald Trump phát động nhiều tháng trước nhằm vào châu Âu, cáo buộc khu vực này đã lợi dụng sự hào phóng của Mỹ. Động thái của chính quyền Trump đánh dấu sự thay đổi triệt để so với chính sách trước đây của Washington.

"Châu Âu đã đánh giá thấp sức mạnh của chính mình. Ví dụ, đối với Nga, chúng ta nên tự tin hơn", bà nhấn mạnh.

Trong ngày 6/12, quan chức Mỹ và Ukraine sẽ tổ chức ngày đàm phán thứ ba liên tiếp tại bang Florida nhằm hướng tới chấm dứt chiến sự. Kế hoạch của Mỹ bao gồm điều khoản Ukraine nhượng bộ vùng đất mà Nga chưa thể giành được trên chiến trường để đổi lấy những cam kết an ninh.

Liên quan vấn đề này, bà Kallas cho rằng áp đặt những hạn chế và gây áp lực lên Ukraine "thực sự không mang lại hòa bình lâu dài". "Nếu hành vi gây hấn được tưởng thưởng, chúng ta sẽ còn chứng kiến điều đó lặp lại, không chỉ ở Ukraine hay Gaza, mà trên toàn thế giới", quan chức EU cho hay.

Huyền Lê (Theo AFP)