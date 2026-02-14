EU dự kiến tăng đầu tư cho ngành đóng tàu

Liên minh châu Âu (EU) sẽ công bố chính sách mới nhằm thúc đẩy ngành đóng tàu châu Âu trong khuôn khổ chiến lược "Made in EU" ưu tiên các nhà sản xuất trong khối.

Ủy ban châu Âu (EC) đang xây dựng các biện pháp chính sách mới để kích thích sản xuất trong EU, trong đó có ngành đóng tàu và cung ứng thiết bị hàng hải.

Theo EC, các chính sách sẽ thúc đẩy hoạt động đóng tàu tại châu Âu và ưu tiên thiết bị sản xuất trong EU dựa trên những tiêu chí "không chỉ về giá", như yếu tố bền vững và nguồn gốc xuất xứ của tàu hoặc thiết bị.

Động thái này có thể giúp gia tăng số lượng tàu cỡ nhỏ được đóng tại châu Âu, như phà, tàu lai dắt và tàu nghiên cứu, đồng thời tạo động lực cho các nhà sản xuất thiết bị trong khu vực.

Reuters dẫn nguồn cho biết, nhu cầu đối với tàu sản xuất tại EU trong khu vực tư nhân có thể được khuyến khích thông qua việc tạo điều kiện tiếp cận tài chính dễ dàng hơn cho chủ tàu, trong đó Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) có thể đóng vai trò hỗ trợ.

Báo cáo Kinh tế Biển EU về vận tải biển công bố năm ngoái cho thấy, ngành hàng hải của khu vực sử dụng khoảng 316.000 lao động và tạo ra giá trị gia tăng 19,9 tỷ euro trong năm 2022, tăng 7% so với năm 2021. Lợi nhuận gộp đạt 5,2 tỷ euro, tăng 14% so với năm trước, trong khi doanh thu đạt 70,7 tỷ euro, tăng 5%.

Theo báo cáo này, ngành đóng tàu châu Âu ghi nhận sự phục hồi mạnh trong năm 2023 với tổng cộng 101 đơn hàng mới tại các xưởng đóng tàu trong khu vực.

Nhu cầu đối với tàu chở hàng khô tăng mạnh, với 71 đơn hàng mới, tăng 9% so với năm 2022 và chiếm phần lớn tổng số đơn đặt hàng. Ngoài ra, 11 tàu du lịch biển cũng được đặt đóng trong năm qua.

Bất ổn địa chính trị liên quan đến xung đột Nga - Ukraine tiếp tục tạo ra nhiều yếu tố không chắc chắn cho ngành, khi các tuyến vận tải khu vực bị điều chỉnh, khiến nhiều quyết định đầu tư dài hạn bị trì hoãn.

Báo cáo của EU nhận định, tình hình địa chính trị đã thúc đẩy Ủy ban châu Âu công bố Sách trắng chung "Quốc phòng châu Âu - sẵn sàng đến năm 2030", động thái được kỳ vọng mang lại tác động tích cực cho ngành đóng tàu. Bên cạnh đó, lộ trình hướng tới nền công nghiệp xanh cũng ảnh hưởng tới hoạt động đóng mới, cải hoán tàu cũng như xử lý tàu khi kết thúc vòng đời khai thác.

Thế Đan (theo Seatrade Maritime News)