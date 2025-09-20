EU điều tra thép cán nguội nhập từ Việt Nam

Ủy ban châu Âu (EC) khởi xướng điều tra chống bán phá giá với một số sản phẩm thép cuộn cán nguội có xuất xứ Việt Nam, cùng với Ấn Độ, Nhật Bản, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ.

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết cơ quan này đã nhận được hồ sơ yêu cầu điều tra chống bán phá giá một số sản phẩm thép cuộn cán nguội nhập khẩu vào thị trường Liên minh châu Âu (EU) từ Hiệp hội Thép châu Âu (Eurofer).

Sau đó, Ủy ban châu Âu (EC) đã ban hành thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá với các sản phẩm có xuất xứ từ Ấn Độ, Nhật Bản, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam. Giai đoạn điều tra bán phá giá từ 1/7/2024 đến 30/6/2025. Giai đoạn điều tra thiệt hại từ 2022 đến ngày 30/6/2025.

Vụ việc điều tra sẽ kết thúc trong vòng 1 năm, có thể được gia hạn nhưng không quá 14 tháng kể từ ngày ban hành thông báo khởi xướng.

Trước diễn biến trên, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị Hiệp hội Thép Việt Nam, doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu hàng hóa bị điều tra nghiên cứu kỹ, hợp tác đầy đủ toàn diện với EC để cung cấp các thông tin, tài liệu theo đúng thể thức và thời hạn quy định. Đồng thời, các bên cần thường xuyên phối hợp, cung cấp thông tin để được hỗ trợ kịp thời từ Cục Phòng vệ thương mại.

Năm ngoái, EC cũng thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá với một số sản phẩm thép cán nóng có xuất xứ từ Ai Cập, Ấn Độ, Nhật Bản, Việt Nam. Sau đó, EC đã áp thuế chống bán phá giá tạm thời 12,1% với một số loại thép cán nóng từ Việt Nam, trừ sản phẩm của Hòa Phát Dung Quất.

Phương Dung