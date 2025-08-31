EU chỉ trích Mỹ vì không cấp thị thực cho lãnh đạo Palestine

Quan chức EU chỉ trích Mỹ sau khi Washington từ chối cấp thị thực để lãnh đạo chính quyền Palestine tới New York dự cuộc họp Liên Hợp Quốc.

"Dựa trên các thỏa thuận hiện có giữa Liên Hợp Quốc và quốc gia chủ nhà, tất cả chúng tôi kêu gọi xem xét lại quyết định này", Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas cho biết hôm 30/8 sau cuộc họp của ngoại trưởng các nước EU tại Copenhagen, Đan Mạch.

Phát biểu đề cập động thái của Mỹ, sau khi nước này thông báo không cho phép Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas tới New York vào tháng 9 để tham dự cuộc họp của các lãnh đạo thế giới tại Liên Hợp Quốc, nơi một số quốc gia phương Tây dự kiến công nhận Nhà nước Palestine.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay ông Abbas và khoảng 80 quan chức Palestine sẽ bị ảnh hưởng bởi quyết định từ chối, thu hồi thị thực của các thành viên thuộc Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) và Chính quyền Palestine ở Bờ Tây.

Bà Kallas viện dẫn các điều luật quốc tế và kêu gọi Mỹ đảo ngược quyết định này.

Bà Kaja Kallas trả lời báo chí sau cuộc họp của các ngoại trưởng EU tại Copenhagen, Đan Mạch ngày 30/8. Ảnh: AFP

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cùng ngày cho hay ông đã đối thoại với Tổng thống Abbas để bày tỏ sự ủng hộ, đồng thời gọi quyết định không cấp thị thực là "phi lý". "Palestine có quyền lên tiếng tại Liên Hợp Quốc và tất cả các diễn đàn quốc tế", ông nói.

Pháp, nước đang dẫn đầu nỗ lực công nhận Nhà nước Palestine tại cuộc họp ở Liên Hợp Quốc, cũng phản đối quyết định của Mỹ. "Không nên hạn chế quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc", Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot nói với các phóng viên tại Copenhagen.

Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares mô tả động thái của Mỹ là "không thể chấp nhận được", trong khi Ngoại trưởng Ireland Simon Harris cho rằng EU nên phản đối quyết định này "bằng những ngôn từ quyết liệt nhất có thể". Tây Ban Nha và Ireland đều công nhận Nhà nước Palestine vào năm 2024.

Chính quyền Palestine cũng kêu gọi Mỹ đảo ngược quyết định, cho rằng động thái này "rõ ràng trái với luật pháp quốc tế và Thỏa thuận Trụ sở Liên Hợp Quốc".

Ông Abbas đã lên kế hoạch tham dự cuộc họp thường niên Đại hội đồng tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York. Ông cũng dự kiến tham dự hội nghị thượng đỉnh do Pháp và Arab Saudi tổ chức, sự kiện mà Anh, Pháp, Australia và Canada cam kết sẽ công nhận Nhà nước Palestine.

Thỏa thuận Trụ sở Liên Hợp Quốc được thông qua năm 1947, trong đó có điều khoản Mỹ không được phép từ chối yêu cầu cấp thị thực để các nhà ngoại giao nước ngoài tới trụ sở cơ quan này. Tuy nhiên, Washington cho rằng họ có thể từ chối cấp thị thực vì lý do an ninh và chính sách đối ngoại.

Mỹ từng từ chối cấp thị thực cho lãnh đạo PLO Yasser Arafat năm 1988. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm đó tổ chức họp ở Geneva thay vì New York để ông Arafat có thể phát biểu.

Huyền Lê (Theo AFP, CBC, DW)