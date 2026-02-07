EU cáo buộc TikTok 'thiết kế gây nghiện', dọa phạt nặng

Ủy ban châu Âu kết luận TikTok vi phạm luật an toàn kỹ thuật số, buộc nền tảng thay đổi hoặc nộp phạt tương đương 6% doanh thu hàng năm.

Ủy ban châu Âu (EC) hôm 6/2 ra phán quyết sơ bộ, kết luận TikTok vi phạm các điều khoản của Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) khi ứng dụng "thiết kế gây nghiện" trên nền tảng này.

EC là cơ quan hành pháp của Liên minh châu Âu (EU), quyết định các định hướng chính trị và chiến lược của khối.

Trong phán quyết, EC cho rằng TikTok đã không đánh giá đầy đủ về tác hại của thiết kế này đối với sức khỏe thể chất và tinh thần của người dùng, trong đó có nhiều trẻ em và người lớn dễ tổn thương.

Logo TikTok trên màn hình điện thoại. Ảnh: Reuters

"Nền tảng liên tục thưởng cho người dùng bằng những nội dung mới, thúc đẩy họ không ngừng cuộn video và đưa bộ não vào chế độ vận hành tự động. Điều này có khả năng dẫn tới những hành vi cưỡng chế và giảm khả năng tự kiểm soát bản thân", phán quyết có đoạn.

EC cũng cáo buộc TikTok phớt lờ những dấu hiệu cho thấy việc sử dụng cưỡng chế, như thời gian trẻ em dùng ứng dụng vào ban đêm. Cơ quan này tuyên bố đang xem xét biện pháp buộc ứng dụng thay đổi thiết kế, trong đó có điều chỉnh thuật toán hiển thị nội dung cho người dùng.

"Chúng tôi cho rằng TikTok cần thay đổi thiết kế cơ bản, như vô hiệu hóa các tính năng gây nghiện then chốt như 'cuộn vô hạn', cũng như ứng dụng khoảng nghỉ giữa thời gian sử dụng", EC cho hay.

Giới chức EU cho rằng quy định an toàn của TikTok hiện chưa đủ, trong đó tính năng quản lý thời gian lướt ứng dụng và kiểm soát của cha mẹ không thể loại bỏ những nguy cơ từ thiết kế gây nghiện.

EC nói rằng phán quyết sơ bộ không phản ánh kết quả điều tra hoàn chỉnh và TikTok sẽ có cơ hội phản bác.

TikTok nhanh chóng phủ nhận cáo buộc của EC. "Kết luận sơ bộ của EC đưa ra mô tả hoàn toàn sai lệch và vô căn cứ về nền tảng của chúng tôi. TikTok sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để phản bác thông tin này", phát ngôn viên công ty cho hay.

Doanh nghiệp vi phạm DSA có thể chịu mức phạt cao nhất tương đương 6% doanh thu hàng năm, cũng như phải áp dụng những biện pháp sửa đổi như thiết kế lại ứng dụng. TikTok không công bố doanh thu, nhưng ước tính của Trung tâm Nghiên cứu Quảng cáo Thế giới cho thấy công ty này có thể thu về 35 tỷ USD năm nay.

Điệp Anh (Theo Reuters, Guardian)