EU cáo buộc Nga 'đánh cược với chiến tranh'

"Mỗi khi máy bay không người lái (UAV) hoặc máy bay Nga xâm phạm không phận của chúng tôi, tình huống đó đều có nguy cơ leo thang căng thẳng dù là vô tình hay cố ý. Nga đang đánh cược với chiến tranh", Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas nói trong chuyến thăm Ukraine hôm nay.

Bà Kallas cho rằng tình hình hiện tại "đang vượt qua ranh giới của một xung đột giả định". Bà thêm rằng để ngăn chặn chiến tranh, EU phải "biến sức mạnh kinh tế của châu Âu thành khả năng răn đe quân sự".

Nhà ngoại giao hàng đầu EU cho hay bà cùng Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuần này sẽ trình bày lộ trình quốc phòng cho châu Âu, xác định mục tiêu năng lực và mốc quan trọng cho các lĩnh vực trọng điểm như hệ thống chống UAV.

Nga chưa bình luận về tuyên bố của bà Kallas.

Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas tại Kiev ngày 13/10. Ảnh: AP

Nhiều nước thành viên NATO và EU, trong đó có Ba Lan, Romania, Estonia, Đan Mạch và Na Uy, tháng trước cáo buộc UAV Nga xâm nhập không phận. Moskva bác bỏ các cáo buộc và cho rằng chúng chỉ là là "sự cuồng loạn bài xích Nga". Phó đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky nhận định đây là chiến thuật của châu Âu nhằm thúc ép Mỹ trở lại tình trạng đối đầu với Nga.

Bà Kaja Kallas hôm nay tới Kiev để đàm phán về hỗ trợ quân sự và tài chính cho Ukraine, đặc biệt là về cơ sở hạ tầng năng lượng, khi Nga gần đây tăng cường tập kích các nhà máy điện của Ukraine trước mùa đông. Ukraine cùng ngày đã buộc phải cắt điện ở 7 vùng miền trung và đông do các cuộc tấn công của Nga.

"Đối phương muốn bẻ gãy tinh thần của người dân chúng tôi. Điều đó thật đáng hổ thẹn khi mùa đông đã cận kề", Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiga nói trong cuộc họp báo chung với bà Kallas.

Ukraine cũng đáp trả bằng cách tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga, nhằm làm suy giảm doanh thu năng lượng vốn là nguồn tài trợ lớn cho chiến dịch của nước này.

Quan chức cấp cao EU cho biết Brussels ủng hộ Mỹ cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Ukraine. "Chúng tôi hoan nghênh mọi biện pháp giúp Ukraine mạnh hơn và làm suy yếu Nga", bà nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó tuyên bố Washington sẽ không chuyển trực tiếp Tomahawk cho Kiev, nhưng đề cập phương án bán tên lửa cho NATO để liên minh viện trợ Ukraine. Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo chuyển tên lửa Tomahawk cho Ukraine sẽ gây "hậu quả tiêu cực cho mọi người", kể cả ông Trump.

Thanh Tâm (Theo AFP, RIA Novosti)