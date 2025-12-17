EU cấm hoàn toàn khí đốt Nga từ cuối năm 2027

Nghị viện châu Âu bỏ phiếu thông qua lệnh cấm nhập khẩu hoàn toàn khí đốt Nga từ cuối năm 2027, trong nỗ lực cắt nguồn doanh thu của Moskva.

Lệnh cấm nhập khẩu toàn bộ khí đốt Nga được các nghị sĩ Nghị viện châu Âu thông qua hôm nay trong phiên họp toàn thể tại Strasbourg, Pháp với 500 phiếu thuận, 120 phiếu chống và 32 phiếu trắng.

"Đây là sự kiện lịch sử. Liên minh châu Âu (EU) đang tiến một bước dài tới kỷ nguyên mới không còn khí đốt và dầu mỏ Nga", Ville Niinisto, nhà lập pháp Phần Lan và là một trong những nghị sĩ ủng hộ lệnh cấm, nói. "Nga không bao giờ còn có thể sử dụng nhiên liệu hóa thạch như vũ khí chống lại châu Âu".

Một cơ sở lưu trữ khí đốt ở Bad Lauchstaedt, Đức hồi tháng 7/2022. Ảnh: Reuters

Theo lệnh cấm, EU sẽ chấm dứt các hợp đồng dài hạn mua khí đốt qua đường ống với Nga từ ngày 30/9/2027 tùy theo mức độ đảm bảo dự trữ, nhưng sẽ không được phép muộn quá ngày 1/11/2027. Đối với khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG), các hợp đồng dài hạn sẽ bị cấm từ ngày 1/1/2027.

Hợp đồng ngắn hạn sẽ bị loại bỏ sớm hơn, từ ngày 25/4/2026 với LNG và ngày 17/6/2026 với khí đốt vận chuyển qua đường ống. Mọi hành vi vi phạm sẽ phải đối mặt với hình phạt tài chính.

Luật này vẫn cần được nghị viện từng nước thành viên EU thông qua, nhưng điều này chủ yếu mang tính thủ tục.

Tính đến tháng 10 năm nay, Nga chiếm 12% lượng khí đốt nhập khẩu của EU, giảm từ mức 45% trước khi xung đột Ukraine bùng phát hồi tháng 2/2022. Hungary, Pháp và Bỉ nằm trong số những nước vẫn đang nhận nguồn cung này.

Ủy ban châu Âu cho biết sẽ đề xuất dự luật vào đầu năm 2026 để loại bỏ dần nhập khẩu dầu mỏ từ Nga.

Thanh Tâm (Theo AFP, Reuters)