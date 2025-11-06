Etihad Cargo mở rộng mạng lưới vận tải hàng hóa quốc tế

UAEEtihad Cargo - hãng hàng không thuộc Etihad Airways (UAE) mở rộng mạng lưới vận tải hàng hóa nhằm tăng tần suất bay phục vụ mùa cao điểm cuối năm.

Hãng hàng không Etihad Cargo có trụ sở tại Abu Dhabi - thủ đô của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), vừa thông báo mở rộng tần suất chuyến bay chở hàng đến các trung tâm sản xuất lớn tại châu Á và các đầu mối phân phối quan trọng ở châu Âu, trong đó có tuyến bay mới đến sân bay East Midlands (Anh).

Động thái này được thực hiện trong bối cảnh Etihad Cargo chuẩn bị cho mùa cao điểm vận chuyển hàng hóa cuối năm. Hãng cho biết sẽ tăng thêm tần suất bay tại các thị trường sản xuất trọng điểm ở châu Á, gồm thêm một chuyến mỗi tuần đến Thượng Hải, Hong Kong và Ezhou, cùng 6 chuyến mỗi tuần đến Thâm Quyến. Tổng cộng, Etihad Cargo sẽ khai thác 8 chuyến một tuần đến Thượng Hải và 7 chuyến đến Hong Kong.

Etihad Cargo cung cấp đa dạng dịch vụ, từ vận chuyển hàng hóa tổng hợp, dược phẩm, hàng dễ hỏng đến hàng giá trị cao. Ảnh: AirCargo News

Tại châu Âu, hãng vừa đưa vào khai thác tuyến vận tải hàng hóa mới với tần suất 2 chuyến mỗi tuần giữa Abu Dhabi và sân bay East Midlands - trung tâm phân phối chính của Vương quốc Anh cho thị trường nội địa và châu Âu. Ngoài ra, Etihad Cargo sẽ tăng thêm một chuyến mỗi tuần đến Frankfurt (nâng tổng số lên 4 chuyến một tuần) và Paris CDG (2 chuyến một tuần), nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao và mang đến sự linh hoạt hơn cho khách hàng trong mùa cao điểm. Tại khu vực Trung Đông, hãng cũng bổ sung 2 chuyến một tuần đến Riyadh, nâng tổng số lên 4 chuyến mỗi tuần.

Etihad Cargo cho biết việc mở rộng mạng lưới này sẽ củng cố các tuyến thương mại chiến lược giữa châu Á, UAE, Ả Rập Xê Út và châu Âu, đồng thời "khẳng định vị thế của Abu Dhabi như một trung tâm logistics hàng đầu kết nối Đông – Tây".

Đại diện hãng cho biết việc tăng cường tần suất bay được hỗ trợ nhờ thỏa thuận hợp tác mới với Atlas Air, giúp Etihad Cargo bổ sung thêm năng lực vận chuyển.

Ông Stanislas Brun, Giám đốc khối vận tải hàng hóa của Etihad Airways, chia sẻ khi bước vào mùa đông bận rộn, việc mở rộng mạng lưới và giới thiệu thêm các tuyến thương mại mới giúp hãng mang đến cho khách hàng nhiều lựa chọn hơn, đảm bảo tính tin cậy và chất lượng dịch vụ. "Thông qua chiến lược này, Etihad Cargo mong muốn tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp và cộng đồng phát triển mạnh mẽ", ông nói.

Lịch bay tăng cường lần này cũng nối tiếp thông báo gần đây của Etihad Airways về việc mở 16 đường bay chở khách mới trong giai đoạn từ tháng 11/2025 đến tháng 3/2026, bao gồm Addis Ababa, Algiers, Almaty, Baku, Bucharest, Chiang Mai, Kazan, Krabi, Medan, Medina, Phnom Penh, Tashkent, Tbilisi và Yerevan.

Etihad Cargo là đơn vị vận tải hàng hóa thuộc hãng hàng không quốc gia Etihad Airways – thành lập năm 2004 và có trụ sở tại Abu Dhabi, UAE. Hãng hiện khai thác mạng lưới vận chuyển hàng hóa rộng khắp hơn 60 điểm đến trên toàn cầu, kết nối các trung tâm thương mại trọng điểm ở châu Á, châu Âu, Trung Đông, châu Phi và châu Mỹ.

Như Ý (Theo AirCargo News)