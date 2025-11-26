Quỹ ngoại 500 triệu USD có thể bán toàn bộ cổ phiếu khi Việt Nam được nâng hạng?

Khi Việt Nam được nâng hạng, nhà đầu tư lo quỹ ETF Fubon 500 triệu USD có thể bán toàn bộ cổ phiếu vì chỉ theo dõi thị trường cận biên.

Trong báo cáo cuối tuần trước, Chứng khoán BIDV (BSC) lưu ý Việt Nam sẽ bị loại khỏi bộ chỉ số FTSE Frontier Index sau khi được tổ chức xếp hạng thị trường FTSE Russell nâng hạng. Động thái trên có thể được thực hiện trong một chặng duy nhất vào kỳ đánh giá tháng 9/2026. Theo BSC, việc này nhiều khả năng sẽ tác động trực tiếp tới ETF Fubon có quy mô 500 triệu USD do quỹ này đang tham chiếu FTSE Vietnam 30 Index nằm trong bộ chỉ số FTSE Frontier Index.

"Nếu kịch bản này xảy ra, áp lực cần thanh lý vị thế vào kỳ đánh giá tháng 9/2026 theo quy định có thể tạo áp lực bán với các cổ phiếu trong danh mục 30 cổ phiếu mà quỹ này đang nắm giữ", nhóm chuyên gia dự đoán.

ETF Fubon (tên đầy đủ là Fubon FTSE Vietnam ETF) là một quỹ ETF do Tập đoàn Fubon Financial Holdings (Đài Loan) thành lập cuối tháng 3/2021. Quỹ này bám sát chỉ số FTSE Vietnam 30 Index, tập trung vào những cổ phiếu có vốn hóa lớn trên Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE).

Đây là một trong những quỹ ETF quen thuộc với giới đầu tư trong nước. Những động thái giao dịch của quỹ này thường có sức ảnh hưởng nhất định tới tâm lý thị trường. Theo dữ liệu từ Investing, 10 cổ phiếu hàng đầu trong danh mục hiện tại của ETF Fubon gồm VIC, VHM, HPG, MSN, VIX, SSI, VCB, VNM, STB và VRE.

Nhà đầu tư đang theo dõi bảng giá thị trường chứng khoán trên điện thoại. Ảnh: Quỳnh Trần

Tuy nhiên Chứng khoán Vietcap (VCI) dẫn các nguồn tin của họ cho rằng, chưa hẳn ETF Fubon phải thanh lý toàn bộ danh mục trong kỳ rà soát.

Theo nhóm phân tích, chỉ số FTSE Frontier tiếp tục được duy trì sau khi Việt Nam bước lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp vào năm 2026. Các quốc gia thuộc nhóm thị trường cận biên khác như Morocco, Pakistan, Oman và Peru vẫn sẽ nằm trong chỉ số này.

Quỹ ETF Fubon hiện mô phỏng FTSE Vietnam 30 Index, bao gồm 30 công ty lớn nhất thuộc FTSE Frontier Vietnam Index. Khi Việt Nam được nâng hạng, Chứng khoán Vietcap tin rằng FTSE Russell có thể điều chỉnh phương pháp xây dựng chỉ số FTSE Vietnam 30 Index nhằm tránh các ảnh hưởng đáng kể đến việc mô phỏng của các quỹ đầu tư. Họ cho rằng phần lớn các cổ phiếu trong chỉ số "nhiều khả năng sẽ được giữ nguyên".

"Chúng tôi tin ETF Fubon sẽ không có động thái thanh lý danh mục đầu tư trong kỳ đánh giá tháng 9/2026, nên sẽ không có áp lực bán từ quỹ này", Chứng khoán Vietcap nhận định.

Từ sau thông tin chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng, khối ngoại chỉ mua ròng 7 phiên trên sàn HoSE. Tính đến hết phiên 25/11, dòng tiền ròng của nhà đầu tư nước ngoài đang âm gần 21.400 tỷ đồng sau cột mốc trên. Nếu tính từ đầu năm, tổng giá trị bán ròng của họ đạt hơn 128.777 tỷ đồng (tương đương gần 4,9 tỷ USD).

Trước diễn biến trên, nhiều nhà đầu tư lo ngại khi dòng vốn mới vẫn chưa đổ vào, thị trường lại hứng chịu xu hướng những quỹ ETF trước đây theo dõi chỉ số cận biên sẽ bán ra khi Việt Nam không còn nằm trong danh mục của chỉ số họ theo dõi. Ông Hồ Quốc Bình, Giám đốc đầu tư Công ty quản lý Quỹ Thành Công (TCAM), từng nói với VnExpress rằng lo lắng trên là có cơ sở. Tuy nhiên, áp lực bán ngay lập tức vẫn chưa chắc chắn.

Về nguyên tắc, cổ phiếu Việt Nam sẽ không được các quỹ này mua thêm vì đã bị loại khỏi rổ chỉ số cận biên, nhưng họ không bắt buộc phải bán ra ngay với lượng cổ phiếu đang nắm giữ. "Các quỹ hoàn toàn có thể giữ lại danh mục, thậm chí trong 1-2 năm tới, để dần hoàn thành việc cơ cấu", ông nói.

Thay vì lo lắng, chuyên gia TCAM cho rằng nên tận dụng xu hướng dòng tiền nước ngoài để tối ưu danh mục. Giao dịch của khối ngoại tương đối dễ quan sát khi nhà đầu tư chỉ cần theo dõi lượng mua, bán hàng ngày để nắm bắt. Do đó, nhà đầu tư có thể thực hiện chiến lược tập trung vào các cổ phiếu được hưởng lợi, nhất là nhóm có "room" nước ngoài còn rộng mở, có vốn hóa lớn, có lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng (floating) lớn. Sau khi lọc ra những doanh nghiệp đáp ứng được 3 tiêu chí trên, ông Bình lưu ý trong giai đoạn hiện tại, nhà đầu tư hãy ưu tiên các cổ phiếu không bị khối ngoại bán ròng, hoặc đang được mua ròng, để đảm bảo an toàn.

Tất Đạt