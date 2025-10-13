Estonia đóng cửa tuyến đường biên giới vì 'lính Nga đông bất thường'

Giới chức Estonia đóng cửa đoạn đi qua lãnh thổ Nga của tuyến đường ven biên giới, do quân nhân nước láng giềng hiện diện "đông bất thường" trong khu vực.

Cảnh sát và biên phòng Estonia ngày 10/10 thông báo đóng cửa đoạn đường dài khoảng một km đi qua Saatse Sapog, vùng lãnh thổ có hình chiếc ủng thuộc Nga, "sau khi biên phòng Estonia phát hiện đơn vị Nga lớn hơn bình thường di chuyển trên lãnh thổ của họ".

Biên phòng Estonia cho biết việc đóng cửa đoạn đường là cần thiết để đảm bảo an toàn cho công dân nước này và ngăn sự cố có thể xảy ra. Truyền thông Estonia ngày 12/10 đưa tin đơn vị Nga nói trên có khoảng 10 binh sĩ. Lính Nga thường xuyên tuần tra tại khu vực, nhưng việc họ đứng giữa con đường mà dân Estonia qua lại "là điều bất thường".

Cột mốc biên giới trên đoạn đường đi qua vùng lãnh thổ Saatse Sapog thuộc Nga. Ảnh: Wikimedia

Bộ trưởng Nội vụ Estonia Igor Taro cho biết quân nhân Nga đã rời khỏi khu vực, tình hình tại đây đã ổn định nhưng đoạn đường sẽ bị đóng cửa ít nhất cho tới ngày 14/10. "Không có mối đe dọa xung đột trực tiếp nào, quân đội Estonia đã xác nhận điều này. Sự việc tại Saatse Sapog không làm thay đổi tình hình", ông Taro nói.

Ngoại trưởng Margus Tsahkna ngày 12/10 cố gắng xoa dịu tình hình và khẳng định "không có gì nghiêm trọng xảy ra ở biên giới". "Về lâu dài, chúng tôi sẽ ngừng sử dụng hoàn toàn đoạn đường này", ông Tsahkna cho biết. "Chúng tôi đang xây dựng tuyến đường thay thế, cách bố trí hiện nay là một di sản bất thường của lịch sử".

Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Saatse Sapog là vùng lãnh thổ của Nga có hình chiếc ủng, rộng khoảng 115 hecta, nằm ở phía đông nam Estonia. Đoạn đường đi qua khu vực này nối hai làng Lutepaa và Sesniki của Estonia.

Người dân được phép di chuyển bằng ôtô, xe máy và xe đạp từ Estonia qua lãnh thổ Nga trên đoạn đường ở Saatse Sapog mà không cần thị thực, song không được phép dừng lại cho tới khi quay lại Estonia.

Nếu xe bị hỏng, tài xế được khuyến cáo ở lại trong phương tiện và liên lạc với đồn biên phòng Saatse để được hướng dẫn. Việc đi bộ trên đoạn đường này hoặc rời khỏi xe bị cấm.

Vùng lãnh thổ Saatse Sapog. Đồ họa: Wikimedia

Nguyễn Tiến (Theo AP, AFP, Reuters)