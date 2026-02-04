Estée Lauder bị phạt 750.000 CAD vì bán mỹ phẩm chứa 'hóa chất vĩnh cửu'

CanadaTập đoàn Estée Lauder bị Tòa án Tư pháp Ontario phạt 750.000 CAD (gần 14 tỷ đồng) và đưa vào danh sách đen về môi trường do bán bút kẻ mắt chứa chất khó phân hủy.

Phán quyết được đưa ra hôm 2/2, sau khi công ty mỹ phẩm Mỹ thừa nhận vi phạm Đạo luật Bảo vệ Môi trường Canada năm 1999 (CEPA), CBS News đưa. Ngoài án phạt tài chính, tòa yêu cầu doanh nghiệp phải thông báo vụ việc tới cổ đông. Toàn bộ tiền phạt sẽ được chuyển vào Quỹ Tổn hại Môi trường của chính phủ Canada.

Một gian hàng Mỹ phẩm Estée Lauder. Ảnh: Beauty Affairs

Bộ Môi trường và Biến đổi Khí hậu Canada cho biết tên của Estée Lauder sẽ bị lưu vào Danh bạ các bên vi phạm môi trường - cơ sở dữ liệu công khai về các doanh nghiệp bị kết án theo luật liên bang. Cơ quan này khẳng định việc siết chặt thực thi pháp luật nhằm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và an toàn cộng đồng.

Sai phạm của hãng mỹ phẩm được phát hiện trong đợt thanh tra hồi tháng 5/2023. Khi đó, lực lượng chức năng tìm thấy một số dòng bút kẻ mắt của hãng chứa Perfluorononyl Dimethicone. Đây là hợp chất thuộc nhóm per- và polyfluoroalkyl (PFAS), thường gọi là "hóa chất vĩnh cửu" do đặc tính bền vững, khó phân hủy trong tự nhiên lẫn cơ thể người, tiềm ẩn rủi ro sức khỏe lâu dài. Các nhà sản xuất thường dùng chất này để tăng độ bám và độ bền cho mỹ phẩm trên da.

Theo quy định của Canada, việc nhập khẩu, kinh doanh sản phẩm chứa Perfluorononyl Dimethicone là "hoạt động mới quan trọng". Doanh nghiệp bắt buộc phải khai báo trước khi đưa hàng ra thị trường để chính phủ đánh giá rủi ro. Tuy nhiên, Estée Lauder đã bỏ qua quy trình này, vi phạm khoản 81 của Đạo luật. Dù nhận lệnh yêu cầu tuân thủ từ tháng 6/2023, công ty vẫn không thực hiện đầy đủ các bước khắc phục cần thiết.

PFAS (Per- và polyfluoroalkyl substances) là nhóm hợp chất nhân tạo được dùng phổ biến trong công nghiệp nhờ đặc tính chống thấm nước, chịu nhiệt và kháng dầu mỡ. Chúng được mệnh danh là "hóa chất vĩnh cửu" bởi liên kết carbon-flo cực kỳ bền vững khiến phân tử không thể tự phân hủy trong môi trường tự nhiên qua hàng nghìn năm. Mối nguy hại lớn nhất nằm ở khả năng tích tụ sinh học, khiến hóa chất này tồn lưu và tăng dần nồng độ trong đất, nước và máu người theo thời gian. Các nghiên cứu y khoa đã liên kết việc phơi nhiễm PFAS với nhiều rủi ro sức khỏe nghiêm trọng như ung thư, tổn thương gan, rối loạn hormone và suy giảm hệ miễn dịch. Trước lo ngại về độc tính dài hạn, nhiều quốc gia đang siết chặt quy định quản lý hoặc loại bỏ hoàn toàn nhóm chất này khỏi các sản phẩm tiêu dùng.

Bình Minh (Theo CBS News, Government of Canada)