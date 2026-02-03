ESR và Carlyle mua cơ sở logistics hơn 20.500 m2 tại Anh

ESR Europe thông báo mua lại Enterprise House - cơ sở logistics xây dựng riêng rộng khoảng 20.500 m2 tại Stoke-on-Trent, Vương quốc Anh.

Tài sản sẽ do ESR quản lý thay mặt cho các quỹ thuộc Carlyle Europe Realty – chiến lược đầu tư bất động sản toàn châu Âu của Carlyle.

Enterprise House nằm cách đường cao tốc M6 khoảng 10 phút di chuyển, đồng thời ở vị trí cân bằng giữa các đô thị lớn gồm Manchester, Birmingham, Sheffield và Liverpool, giúp kết nối thuận lợi tới các thị trường logistics trọng điểm tại Anh.

Xây dựng năm 2006 theo tiêu chuẩn dành cho nhà đầu tư tổ chức, cơ sở này có chiều cao thông thủy 12,5 m, khu bãi xe rộng, cùng công suất điện lớn lên tới 12,6 MVA.

Kho logistics Enterprise House rộng hơn 20.500 m2 tại Stoke-on-Trent, vừa được ESR và Carlyle mua lại để tiếp tục nâng cấp và khai thác. Ảnh: ESR

Hiện tài sản được AAH Pharmaceuticals thuê, mang lại dòng tiền ổn định từ khách thuê có uy tín. Carlyle và ESR cho biết sẽ tiếp tục nâng cao giá trị tài sản trong giai đoạn tới. Kế hoạch cải tạo bao gồm nâng cấp chứng chỉ hiệu quả năng lượng (EPC), lắp đặt trạm sạc xe điện (EV) và cải thiện hạ tầng bốc xếp hàng hóa.

Ông Gordon Kellie, Trưởng bộ phận bất động sản tại Anh thuộc nhóm tư vấn Carlyle Europe Realty, cho biết thương vụ này thể hiện khả năng của Carlyle trong việc tìm kiếm và quản lý chủ động các tài sản logistics chất lượng cao tại những vị trí chiến lược.

"Chúng tôi nhận thấy nhiều cơ hội để gia tăng giá trị cho Enterprise House thông qua đầu tư có trọng điểm và quản lý tài sản chủ động, đồng thời tiếp tục mở rộng quy mô danh mục logistics tại Anh với sự hỗ trợ của ESR Europe", ông nói.

ESR là nền tảng đầu tư, phát triển và quản lý bất động sản logistics hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương và châu Âu, tập trung vào kho vận hiện đại và bất động sản công nghiệp.

Carlyle là tập đoàn đầu tư toàn cầu, hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư tư nhân, bất động sản, tín dụng và giải pháp đầu tư thay thế, với danh mục tài sản quản lý trị giá hàng trăm tỷ USD.

Gia Hân (Theo Logistics Manager)