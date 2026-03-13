ESR mở rộng hệ sinh thái phụ kiện Apple tại Việt Nam

Thương hiệu công nghệ với 130 triệu người dùng toàn cầu mở rộng hệ sinh thái phụ kiện cho Apple tại Việt Nam, hướng đến giới trẻ, dân văn phòng.

Chiến lược của ESR là tập trung xây dựng hệ sinh thái phụ kiện giúp tăng trải nghiệm cho thiết bị cá nhân, đồng thời đáp ứng xu hướng tối giản của người dùng hiện đại.

Thương hiệu phụ kiện toàn cầu

Thành lập năm 2009, ESR là thương hiệu phụ kiện công nghệ toàn cầu, hiện có hơn 130 triệu người dùng tại khoảng 100 quốc gia. Nhà sản xuất nhiều năm liền nằm trong nhóm thương hiệu phụ kiện bán chạy trên các sàn thương mại điện tử lớn, trong đó có Amazon, Mỹ. Theo dữ liệu công bố, doanh thu của ESR đạt 245 triệu USD trong năm 2025.

Năm qua, thương hiệu được Fast Company xếp hạng thứ 7 trong danh sách các công ty sáng tạo nhất thế giới ở lĩnh vực điện tử tiêu dùng, đứng sau Apple và một số tập đoàn công nghệ lớn. Một số sản phẩm của hãng cũng được Time, iF Design Award, Red Dot và French Design Awards vinh danh.

ESR đạt top 7 thương hiệu sáng tạo toàn cầu năm 2025. Ảnh: ESR

Theo đại diện ESR, chiến lược phát triển của doanh nghiệp trong hơn một thập kỷ qua xoay quanh triết lý "Tech Made Easier", tập trung đơn giản hóa trải nghiệm công nghệ hằng ngày. Thay vì chạy theo cấu hình hay thông số, các sản phẩm phát triển theo hướng dễ dùng, bền bỉ và phù hợp với nhiều bối cảnh sử dụng.

Trong nhiều năm, hãng ghi dấu ấn với các phụ kiện từ ốp iPhone bảo vệ chuẩn quân đội, ốp iPad nam châm hỗ trợ nhiều góc dựng, ví nam châm tích hợp Apple Find My, đế sạc không dây ứng dụng công nghệ tản nhiệt CryoBoost. Một số sản phẩm trong nhóm này được các biên tập viên công nghệ quốc tế bình chọn vào danh sách nổi bật tại các sự kiện lớn như CES 2026.

Để tạo ra sản phẩm, đơn vị trình nghiên cứu và phát triển dựa trên phản hồi từ hơn 150 triệu người dùng toàn cầu. Lượng dữ liệu này giúp hãng nhận diện sớm các nhu cầu chưa được đáp ứng và điều chỉnh sản phẩm theo hành vi sử dụng thực tế.

Bao da bàn phím Rebound Magnetic 360 - phụ kiện iPad nổi bật của ESR. Ảnh: ESR

Chiến lược này cũng giúp ESR mở rộng danh mục sản phẩm theo hướng hệ sinh thái. Thay vì chỉ tập trung vào phụ kiện bảo vệ, thương hiệu phát triển đồng thời các nhóm ốp, sạc, phụ kiện hỗ trợ năng suất cho thiết bị di động, đặc biệt là iPhone và iPad. Mục tiêu là tạo ra các giải pháp sử dụng liền mạch, thay vì để người dùng phải kết hợp phụ kiện từ nhiều thương hiệu khác nhau.

Tập trung sản phẩm cho người dùng trẻ

Dù đã có mặt tại nhiều thị trường, Việt Nam được ESR xem là điểm đến chiến lược trong giai đoạn mở rộng tiếp theo tại châu Á, nhờ cơ cấu dân số trẻ và tỷ lệ sử dụng thiết bị di động cao. Thương hiệu cho biết sẽ tập trung giới thiệu những nhóm sản phẩm chiến lược như ốp bảo vệ iPhone, ốp iPad, đến các phụ kiện hỗ trợ năng suất như bàn phím, bao da bàn phím dành cho iPad thông qua đơn vị phân phối tại Việt Nam.

Ông Đinh Quang Trọng - Đại diện công ty MeKo, nhà phân phối độc quyền của thương hiệu ESR tại Việt Nam từ năm 2022 cho biết trong quá trình mở rộng danh mục sản phẩm ưu tiên hợp tác với những thương hiệu phụ kiện công nghệ có định hướng phát triển rõ ràng và tiêu chuẩn quốc tế. Trong đó, ESR đối tác tiêu biểu với các sản phẩm chú trọng trải nghiệm thực tế, độ hoàn thiện cao và tính tiện dụng trong sử dụng hằng ngày.

"Việc đưa ESR về Việt Nam cũng là cách để chúng tôi mang đến cho người tiêu dùng trong nước những lựa chọn phụ kiện công nghệ chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế", ông Trọng nói.

Sản phẩm ốp lưng điện thoại đạt chuẩn bảo vệ quân đội - Cyber Tough Case. Ảnh: ESR

Đơn vị hướng đến nhóm người dùng trẻ. Nhóm này đang sử dụng phụ kiện theo hướng đa nhiệm, gắn liền với học tập, làm việc và giải trí. Smartphone không chỉ để liên lạc, mà còn phục vụ chụp ảnh, xem nội dung số, quản lý mạng xã hội. iPad lại được sử dụng phổ biến trong ghi chú, làm bài tập, chỉnh sửa tài liệu, vẽ minh họa hoặc giải trí sau giờ học, giờ làm.

Thói quen này khiến thiết bị di động không còn bị "đóng khung" trong một vai trò cố định. Người trẻ có xu hướng mang theo ít thiết bị hơn, nhưng mỗi thiết bị phải đáp ứng nhiều nhu cầu trong ngày. Điều đó kéo theo yêu cầu cao hơn với phụ kiện đi kèm, từ bảo vệ, hỗ trợ sử dụng, đến khả năng thích ứng với nhiều bối cảnh khác nhau.

Ở nhóm người dùng iPhone, ốp lưng không chỉ để bảo vệ thiết bị mà còn gắn với thẩm mỹ và cá tính cá nhân. Tần suất thay đổi ốp cao hơn trước, phản ánh nhu cầu vừa bảo vệ máy, vừa phù hợp phong cách sống năng động. Trong khi đó, với iPad, bao da bàn phím và bút cảm ứng trở thành những phụ kiện quen thuộc, giúp thiết bị này đóng vai trò như một công cụ học tập và làm việc linh hoạt, thay thế laptop trong nhiều tình huống.

Hệ sinh thái của ESR phục vụ cả người dùng iPhone và iPad. Ảnh: ESR

Sự phổ biến của hệ sinh thái Apple cũng ảnh hưởng rõ đến cách người trẻ chọn phụ kiện. Các thiết bị iPhone, iPad, MacBook được sử dụng song song, đòi hỏi phụ kiện có khả năng tương thích tốt, không gây gián đoạn trải nghiệm. Đây là thế mạnh của ESR khi đạt độ tương thích cao với hệ sinh thái Apple.

Các dòng ốp iPhone, bao da bàn phím iPad và bút iPad được đơn vị xem là chủ lực, bên cạnh các phụ kiện sạc và hỗ trợ khác.

Về dài hạn, ESR cho biết việc xây dựng hình ảnh một thương hiệu phụ kiện uy tín tại Việt Nam sẽ dựa trên nền tảng đã được công nhận tại thị trường quốc tế. Thay vì mở rộng nhanh về số lượng sản phẩm, doanh nghiệp tập trung vào chất lượng, trải nghiệm sử dụng và khả năng đồng bộ trong hệ sinh thái, hướng đến vai trò một đối tác công nghệ gắn với đời sống hằng ngày của người dùng trẻ.

Hoài Phương