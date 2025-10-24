Visa VMC Winter 2025 mở lối cho Esports học đường Việt Nam

Không chỉ tìm ra nhà vô địch quốc gia Mobile Legends: Bang Bang, Visa VMC Winter 2025 còn là bước ngoặt đưa thể thao điện tử vào môi trường học đường, mở hướng phát triển bền vững cho Esports Việt Nam.

RLG SE đăng quang sau loạt Bo7 nghẹt thở

Hai ngày 18-19/10, khuôn viên Đại học Hutech (TP Thủ Đức, TP HCM) trở thành điểm hẹn của cộng đồng Mobile Legends: Bang Bang Việt Nam, khi Visa Vietnam MLBB Championship Winter 2025 (Visa VMC Winter 2025) tổ chức vòng chung kết quốc gia.

Giải quy tụ ba đội mạnh nhất mùa giải: RLG SE, Saigon Phantom (SGP) và AFO SQ, mang đến bầu không khí sôi động và những màn tranh tài đỉnh cao.

RLG SE nâng Cup vô địch Visa VMC Winter 2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Diễn biến các trận đấu khiến tính chất so kè thể thao thêm nổi bật. RLG SE và SGP đã gặp nhau ở trận chung kết nhánh thắng chiều 18/10, rồi tái đấu sau đó một ngày ở chung kết tổng. Nhiều khán giả chờ đợi một màn phục thù từ SGP, nhất là khi họ dẫn trước đối thủ tới năm lần. Tuy nhiên, ở thời điểm quyết định, RLG SE vẫn thể hiện bản lĩnh vững vàng hơn để thắng ngược, khép lại loạt Bo7 nghẹt thở với tỷ số 4-3.

Kết quả giúp RLG SE trở thành nhà vô địch mùa đông 2025, đại diện Việt Nam dự vòng Wildcard của M7 World Championship, trong khi SGP giành suất tham dự M Challenge Cup Mekong (MCCM).

"Tinh thần là yếu tố quan trọng nhất giúp chúng tôi chiến thắng. Chúng tôi luôn tự nhủ rằng mình là đội mạnh nhất và giữ vững niềm tin này dù rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo", HLV người Philippines Dioooooor của RLG SE khẳng định.

RLG SE giành cúp vô địch Visa VMC Winter 2025 RLG SE vô địch Visa VMC Winter 2025 sau năm lần bị dẫn. Video: Văn Ngọc

Mô hình học đường - hướng đi mới cho Esports Việt Nam

Visa VMC Winter 2025 đánh dấu lần đầu tiên một giải đấu Mobile Legends: Bang Bang cấp quốc gia được tổ chức trong khuôn viên đại học. Mô hình này giúp Esports tiếp cận gần hơn với sinh viên - nhóm khán giả trẻ, yêu công nghệ và có tiềm năng phát triển lâu dài.

Trong hai ngày thi đấu, khu vực khán đài, gian hàng trải nghiệm và các booth công nghệ tại Hutech luôn kín chỗ. Dù chương trình kéo dài đến tối, khán giả vẫn nán lại cổ vũ, tham gia minigame, chụp ảnh cùng tuyển thủ, hay thử sức ở các khu trải nghiệm thực tế ảo.

Khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc của khán giả ở trận chung kết nhánh thắng. Ảnh: Visa VMC Winter 2025

Xen giữa những trận đấu kịch tính, SBTC Esports cùng dàn KOL và caster nổi tiếng xuất hiện biểu diễn, giao lưu với sinh viên, khiến bầu không khí mang sắc thái của một lễ hội thanh xuân.

Trên các nền tảng Facebook, TikTok và YouTube, hàng nghìn bài đăng, clip và bình luận về Visa VMC Winter 2025 lan tỏa mạnh mẽ. Hình ảnh sinh viên Hutech cổ vũ cho các đội tuyển, hay cùng nhau livestream kết quả, tạo nên một minh chứng sinh động cho sự chuyển dịch nhận thức về Esports - từ "một trò chơi" thành "một môn thể thao cộng đồng".

Thông điệp phát triển bền vững cho Esports Việt Nam

Phát biểu tại sự kiện, ông Đỗ Việt Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Điện tử Đông Nam Á (SEAEF), cho rằng Visa VMC Winter 2025 không chỉ là sân chơi tranh tài mà còn là bước tiến trong hành trình chuyên nghiệp hóa Esports Việt Nam.

"Giải đấu quy tụ đầy đủ các thành phần của hệ sinh thái – từ liên đoàn, doanh nghiệp công nghệ, đến nhà tài trợ Visa và cộng đồng người chơi – cho thấy sự phát triển toàn diện của ngành", ông Hùng nhận định.

Ông Đỗ Việt Hùng phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo ông, mục tiêu của hệ thống VMC là trở thành cầu nối phát hiện và nuôi dưỡng tài năng trẻ, đặc biệt ở cả hai nội dung đồng đội nam và nữ. "Esports Việt Nam đang dần rút ngắn khoảng cách với các quốc gia mạnh trong khu vực. Khi các doanh nghiệp như FPT, FPT Online, hay nhà phát hành Funtap Games cùng chung tay, thể thao điện tử Việt sẽ có nền tảng bền vững hơn", ông nói thêm.

Ông Hùng cũng ghi nhận sự phát triển của thể thao điện tử nữ, coi đó là chỉ dấu cho sự đa dạng và văn minh của môi trường Esports trong tương lai.

Từ sân trường đến quốc tế

Theo Ban tổ chức, Visa VMC Winter 2025 là một trong những sự kiện Esports tiêu biểu của năm, thể hiện năng lực tổ chức chuyên nghiệp và sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng sinh viên.

Visa VMC Winter 2025 hút đông đảo người hâm mộ cùng sinh viên tham dự. Ảnh: Quỳnh Trần

Giải khép lại không chỉ với chức vô địch của RLG SE, mà còn với thông điệp tích cực: thể thao điện tử có thể phát triển hài hòa trong môi trường học đường, góp phần hình thành thế hệ vận động viên, nhà tổ chức và khán giả trẻ hiểu đúng giá trị của môn thể thao này - vừa mang tính trí tuệ, vừa kết nối cộng đồng.

Sau thành công của mùa đông 2025, mô hình "Campus Esports Championship" có thể được nhân rộng ra nhiều trường đại học khác trong năm 2026, mở ra hướng phát triển mới cho Esports Việt Nam.

Hoàng Đan