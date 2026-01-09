ESPN: 'Amorim biết kết quả từ khi nhìn cầu thủ buộc dây giày'

Theo báo Anh ESPN, HLV Ruben Amorim sớm biết Man Utd sẽ không thể thắng trận chỉ bằng cách quan sát cách các cầu thủ buộc dây giày khi khởi động.

Hôm 5/1, Man Utd sa thải Amorim sau những rạn nứt không thể hàn gắn. Giọt nước tràn ly là những phát biểu sau trận hòa Leeds, công khai minh định về vai trò và quyền hạn ở Old Trafford. HLV người Bồ Đào Nha được cho làm mất lòng CEO Omar Berrada và Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox khi tuyên bố mình là "nhà quản lý" (manager), chứ không phải "HLV trưởng" (head coach).

Trong bài viết về nội tình dẫn đến việc Man Utd chia tay Amorim, nhà báo của ESPN Rob Dawson tiết lộ sự tự tin của các cầu thủ "Quỷ Đỏ" đã xuống thấp đến mức chiến lược gia 40 tuổi có thể cảm nhận được kết quả tồi tệ từ trước khi bóng lăn. Từ tháng 2/2025, Amorim từng nói với một nguồn tin rằng ông "biết chắc đội nhà không có cửa thắng chỉ qua cách cầu thủ... buộc dây giày lúc khởi động".

Ruben Amorim quan sát cầu thủ trong trận Man Utd hòa Bournemouth 4-4 trên sân Old Trafford, Manchester ở vòng 16 Ngoại hạng Anh ngày 15/12/2025. Ảnh: AFP

Amorim cay đắng thừa nhận nội bộ đội một Man Utd đã "tan vỡ" và dàn nhân sự ông tiếp quản quá "mong manh". Đặc biệt, ông bị sốc trước nền tảng thể lực nghèo nàn của đội hình khi mới nhậm chức vào tháng 10/2024. Tình hình tồi tệ đến mức chỉ sau ba tháng tại vị, ông đã phải được thuyết phục hết mức mới không từ chức sau một chuỗi phong độ bết bát.

ESPN khẳng định quan hệ giữa Amorim với các cầu thủ cũng không hề êm đẹp. Một tuyên bố sau hậu trường của ông rằng đội hình hiện tại "có lẽ là tệ nhất lịch sử Man Utd" làm nhiều cầu thủ phẫn nộ. "Khác với Erik ten Hag - vị tiền nhiệm muốn kiểm soát mọi thứ từ kế hoạch di chuyển đến lịch truyền thông, Amorim chọn xa cách, để các nhân viên hậu cần tự xử lý phần việc của họ", nguồn tin từ ESPN nêu.

Dù được đánh giá là "bậc thầy giao tiếp", Amorim liên tục mắc vạ miệng. Ông từng công khai chỉ trích tiền đạo Benjamin Sesko và hậu vệ Patrick Dorgu, thậm chí chê bai cả học viện đào tạo của Man Utd. Hè năm ngoái, ban lãnh đạo yêu cầu Amorim phải cẩn trọng về phát ngôn, nhưng HLV sinh năm 1985 vẫn quả quyết ông dùng truyền thông để "gửi thông điệp" thúc đẩy cầu thủ.

Nhưng cách làm này phản tác dụng. Một cầu thủ trụ cột từng sốc nặng khi đọc được những lời chê bai về cường độ thi đấu của anh ngay trên điện thoại thay vì được góp ý trực tiếp. Thậm chí, Man Utd từng phải yêu cầu một nhà đài cắt bỏ những phát ngôn quá mức gay gắt của Amorim về một cầu thủ trước khi buổi phỏng vấn lên sóng.

Cũng theo ESPN, dù phân định ranh giới rạch ròi trong mọi việc, Amorim cũng đã thử thay đổi văn hóa đội bóng. Các giải pháp được kể ra gồm: thay bàn tròn bằng bàn dài trong phòng ăn để tránh tình trạng phân chia "nhóm lợi ích" trong tập thể, yêu cầu các cầu thủ dừng lại chụp ảnh và ký tặng người hâm mộ trước và sau trận đấu, còn bản thân ông cũng dành thời gian dưới mưa để giao lưu với các fan, tổ chức tiệc nướng BBQ tại Carrington. HLV Bồ Đào Nha còn yêu cầu các cầu thủ nán lại chúc mừng sinh nhật nhau bằng bánh kem và diễn văn, họp riêng và cho Leny Yoro xem video về những pha xử lý hay để khích lệ khi anh mắc sai lầm trước Crystal Palace.

Tuy nhiên, rạn nứt đã quá lớn. Amorim từng cực kỳ giận dữ khi một số cầu thủ trốn, không dự tiệc BBQ sau trận thua Tottenham tại Europa League. "Với ông, một đội hình trẻ cần sự kết nối, nhưng có lẽ ông đã ước mình được làm việc với những cầu thủ chuyên nghiệp kỳ cựu, hơn là một đội hình đang trưởng thành như hiện tại", ESPN khẳng định.

Hà Phương (theo ESPN)