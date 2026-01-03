Espanyol - Barca: Trận derby tăng nhiệt sau nhiều năm nguội lạnh

Đà tiến bộ của Espanyol mùa này, truyền thống thù địch giữa hai CLB, sự hiện diện của thủ môn Joan Garcia cùng một trọng tài người địa phương khiến trận derby với Barca hôm nay trở nên căng thẳng nhất trong nhiều năm.

Trận derby giữa Espanyol với Barca hôm nay được xếp hạng rủi ro cao và sẽ có các biện pháp an ninh đặc biệt, nghiêm ngặt hơn thường lệ. Lưới bảo vệ sau khung thành được lắp đặt, SVĐ đóng cửa hai tiếng trước giờ bóng lăn, không một biểu tượng nào của đội khách được trưng bày và nhất là không có CĐV Barca nào có vé vào sân. Nguyên nhân là sự hiện diện của Joan Garcia, thủ thành Espanyol mùa trước nhưng hiện là người gác đền số một cho Barca.

Thủ môn Garcia cứu thua trong màu áo Espayol mùa trước...

và Barca mùa này. Ảnh: AFP

"Mọi người có vẻ đang chờ đợi chúng tôi mắc sai lầm để trừng phạt", HLV Espanyol, Manolo Gonzalez nói trước trận khi được hỏi về bầu không khí thù địch mà CĐV chủ nhà có thể nhắm vào Garcia. "Đừng đưa ra bài học ứng xử nào cho chúng tôi. Hãy nhớ lại cảnh tượng khi Luis Figo trở lại Camp Nou. Người hâm mộ Barca không có tư cách gì để lên mặt dạy đời ai cả. CĐV Espanyol sẽ ứng xử đúng mực và trận đấu sẽ chỉ là bóng đá thuần túy. Ở đây, chúng tôi chưa giết ai cả".

Tháng 11/2002, khi Figo - cựu đội trưởng Barca - lần đầu cùng Real Madrid đến Camp Nou thi đấu. Cứ mỗi khi ông đá phạt góc, kề sát Figo là lực lượng an ninh che chắn, bảo vệ trước những vật thể lạ từ trên cao rơi xuống như mưa. Thậm chí, một cái đầu lợn đã được ném xuống sân dành tặng tiền vệ Bồ Đào Nha hôm đó.

Garcia là công thần giúp Espanyol trụ hạng thành công mùa trước với 145 pha cứu thua (nhiều nhất La Liga khi ấy). Vì vậy, việc anh đầu quân cho đại kình địch cùng thành phố để lại nỗi đau khôn xiết trong lòng các CĐV chủ nhà. Garcia sẽ trở thành nhân vật trung tâm cho trận cầu sắp tới, khi từng là người hùng và giờ là kẻ phản bội. Truyền thông Tây Ban Nha không ngần ngại gọi đây là "derby của Garcia".

Tính chất của El Clasico giữa Barca và Real khác xa trận "derby Barcelona", nhưng việc Garcia trở lại mái nhà xưa Cornella-El Prat chắc chắn cũng sẽ trở thành xúc tác cho mối duyên nợ lên cao trào nhiều năm qua giữa hai CLB.

Lần gần nhất Espanyol thắng Barca trên mọi đấu trường là tứ kết Cup Nhà Vua 2018, còn ở La Liga là từ năm 2009, khi Espanyol vẫn còn những ngôi sao như Raul Tamudo hay Ivan de la Pena. Barca thậm chí từng đăng quang La Liga ngay trong các chuyến làm khách trên sân Espanyol vào các năm 2023 và 2025, trước sự phẫn nộ của các CĐV chủ nhà.

"Các CĐV Espanyol chắc chắn sẽ cổ vũ nhiệt tình, chuyện này hết sức bình thường", HLV Gonzalez lý giải. "Chúng tôi không đến trận này với một bó hoa hồng. Giống như khi chúng tôi đến Camp Nou, CĐV Barca từng hát ‘xuống hạng Nhì’ và chẳng có chuyện gì xảy ra. Những cuộc đối đầu kình địch lúc nào chẳng thế. Trận derby Sevilla-Betis cũng vậy. Tất cả cần nhận thức rằng nếu có chuyện gì không hay xảy ra, người bị hại đầu tiên chính là CLB, đội bóng và CĐV. Công chúng cần giữ bình tĩnh. Hãy tưởng tượng nếu Barca ghi bàn và ăn mừng một cách kỳ lạ, bấy giờ các CĐV không nên phản ứng".

Yamal mừng bàn thắng khi cùng Barca làm khách trên sân Cornella el Prat của Espanyol mùa trước. Ảnh: FC Barcelona

Và như để tăng thêm tranh cãi cho cuộc đối đầu này, Ủy ban Trọng tài đã chỉ định một trọng tài người Catalonia là Victor Garcia Verdura điều khiển trận đấu. Trước đây, La Liga từng áp dụng nguyên tắc "tránh cục bộ, địa phương" khi chỉ định trọng tài cho các trận.

"Chuyện này không cần thiết, hoàn toàn có thể tránh được", HLV Gonzalez nói, nhấn mạnh rằng chính sách mới hiện nay là một sai lầm. "Điều đó chỉ tạo thêm áp lực cho trọng tài, vì dù làm gì cũng sẽ bị chỉ trích. Trong một trận đấu bình thường, trọng tài đã bị soi xét kỹ lưỡng, huống chi ngày mai, dù chuyện gì xảy ra. Hãy tưởng tượng nếu Espanyol được hưởng lợi, tốt nhất là trọng tài nên sớm rời khỏi Catalonia".

Bên phía Barca, HLV Hansi Flick chỉ tuyên bố: "Tôi hy vọng mọi người sẽ cư xử đúng mực". Sau phần họp báo, cả hai người thuyền trưởng gặp nhau trên thảm cỏ sân Cornella-El Prat để chụp ảnh truyền thống trước derby. Một cuộc gặp xã giao ngắn gọn và có phần lạnh lùng. Đồng thời, bữa ăn truyền thống giữa các lãnh đạo hai CLB cũng không được tổ chức.

Gạt qua khía cạnh thù địch giữa hai đội bóng, trận derby Barcelona lần này hứa hẹn sẽ hấp dẫn hơn mọi năm. Sau nhiều năm lo trụ hạng, với hai trong sáu mùa gần nhất rớt khỏi La Liga, Espanyol mùa này lột xác. Dưới bàn tay của Gonzalez - một HLV từng làm tài xế xe bus liên tỉnh trước khi dấn thân hoàn toàn vào nghiệp huấn luyện, đội hiện xếp thứ năm trên bảng điểm. Chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp tại La Liga của Espanyol cũng là kỷ lục kể từ sau thời HLV Miguel Angel Brindisi mùa 1998-1999.

Espanyol giờ mơ dự Cup châu Âu mùa tới. Tương lai của CLB cũng đang được tô hồng, từ sau khi quyền sở hữu được chuyển từ Rastar Group của doanh nhân Trung Quốc Chen Yansheng sang Velocit Sport Limited của giới chủ Mỹ Alan Pace, người đồng sỡ hữu CLB Burnley ở Anh. Espanyol lập tức đón nhận làn sóng đăng ký hội viên lên tới khoảng 37.000 người, cùng 32.000 CĐV mua vé cả mùa.

Bên phía Barca, sau thất bại ở El Clasico, họ đã toàn thắng ở La Liga, vươn lên đỉnh bảng với 4 điểm hơn Real. Những ca chấn thương cũng trở lại, như Pedri hay Dani Olmo. Lamine Yamal, người từng bị HLV Gonzalez mùa trước tố là "diễn kịch" khi gây ra tấm thẻ đỏ cho hậu vệ Leandro Cabrera, chắc chắn sẽ cùng Garcia ở khung gỗ hứng chịu không ít tiếng huýt sáo. Lâu lắm rồi derby Espanyol - Barca mới lại nhiều điểm nóng đến vậy.

Hoàng Thông