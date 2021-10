ESA thử nghiệm in 3D trong vũ trụ

Hợp tác với 3 công ty, Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) muốn tận dụng kim loại có sẵn trên Mặt Trăng để sản xuất vật liệu mới.

Mô phỏng khu định cư in 3D trên Mặt Trăng. Ảnh: ESA

Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) gần đây hợp tác với Incus, OHB System AG, và Lithoz GmbH trong dự án phát triển và thử nghiệm công nghệ in 3D ở môi trường vi trọng lực mô phỏng Mặt Trăng. Dự án bắt nguồn từ nhu cầu cung cấp các bộ phận thay thế trên Mặt Trăng vốn chưa kịp chở tới từ Trái Đất. Công nghệ mới sử dụng bột tái chế từ kim loại phế liệu có sẵn ở Mặt Trăng để sản xuất vật liệu mới.

Quá trình sản xuất kim loại dựa trên in thạch bản (LMM) của Incus là một dạng của công nghệ in 3D nhằm tạo ra các bộ phận kim loại cao cấp, sử dụng quá trình polymer hóa. Đây được cho là một kiểu in 3D rất bền vững. Theo Martin Schwentenwein, giám đốc phát triển vật liệu ở Lithoz, kỹ thuật in thạch bản như Incus và Lithoz đang phát triển cho phép kết hợp in 3D độ chính xác cao với kim loại và gốm, đồng thời giúp tiết kiệm tài nguyên.

Dự án sẽ kéo dài tổng cộng 18 tháng, giúp đánh giá tính khả thi của xử lý kim loại có sẵn trên bề mặt Mặt Trăng nhằm tạo sản phẩm cuối cùng chất lượng cao thông qua quá trình thân thiện với môi trường và không thải rác. Nếu dự án thành công, những nhiệm vụ tương lai trên Mặt Trăng có thể giảm đáng kể độ phụ thuộc vào Trái Đất từ xây dựng môi trường sống tới nghiên cứu vật liệu.

Theo mục tiêu của dự án, những người định cư trên Mặt Trăng trong tương lai có thể in 3D mọi thứ họ cần cho chuyến đi, nhờ đó họ có thể giảm bớt khối lượng vật tư trên tàu vũ trụ. Do không cần chở vật liệu cơ bản từ Trái Đất, chuyến bay tới Mặt Trăng sẽ trở nên nhẹ và dễ dàng hơn hẳn.

An Khang (Theo Interesting Engineering)