Eriksen khẩu chiến HLV đối thủ

Đan MạchTiền vệ Man Utd Christian Eriksen phản bác khi biết HLV Copenhagen chê sân Old Trafford kém sôi động hơn sân Parken.

Trước màn so tài giữa hai đội ở vòng bảng Champions League, HLV Copenhagen Jacob Neestrup tuyên bố Parken - sân nhà của đội ông - cuồng nhiệt gấp 100 lần so với sân Old Trafford của Man Utd. Nhà cầm quân 35 tuổi cho biết đưa ra nhận định này sau trải nghiệm ở lượt đi hôm 24/10.

"Bạn không thể so sánh Old Trafford với Parken, bởi mức độ căng thẳng trên sân chúng tôi gấp 100 lần với những gì chúng ta có hai tuần trước. Đó là tiêu chuẩn, theo tôi, trên trình Ngoại hạng Anh một bậc", Nestrup khẳng định.

Eriksen đáp trả nhận định của HLV đồng hương trước trận Man Utd - Copenhagen. Ảnh: AFP

Trong buổi họp báo của Man Utd diễn ra sau đó, Eriksen đã được hỏi về cảm nhận của đồng hương Nestrup. Nhưng tiền vệ người Đan Mạch bật cười và trả lời: "Tôi chưa đá với Copenhagen ở đó bao giờ, chỉ mới thi đấu ở đó cùng đội tuyển quốc gia. Tôi thừa nhận không khí khi chơi cho đội tuyển rất đặc biệt, nên chờ đợi lần tổ chức này của họ. Nhưng tôi không chắc liệu họ có thể tạo ra một không khí nhà hát hơn Old Trafford".

Không chỉ hạ thấp sân nhà của đối thủ, Nestrup cũng chĩa sự quan tâm tới Eriksen và Rasmus Hojlund, hai cầu thủ Đan Mạch đang khác áo Man Utd. HLV Copenhagen nói đội của ông đã biết cách vô hiệu hóa hai cầu thủ này.

Ở lượt đi, Copenhagen chơi tốt và suýt giành điểm. Họ thua 0-1 bởi bàn duy nhất của trung vệ Harry Maguire, và pha cản phạt đền phút bù giờ của Andre Onana trước Jordan Larsson.

Trước lượt về, một số cầu thủ Copenhagen nhận định họ ở cửa trên so với Man Utd khi thi đấu sân nhà. Eriksen một lần nữa đáp trả: "Đó là ý kiến của họ. Chúng tôi có nhận định riêng của chúng tôi. Tôi biết đá bóng rất vui, nhưng sau cùng, kết quả mới quan trọng. Nếu họ cảm thấy mình ở cửa trên, hãy thắng đã. Nhưng tôi tin Man Utd sẽ bước vào trận đấu với sự tự tin và hướng tới chiến thắng".

Vĩnh San (theo Metro)