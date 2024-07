Erik, Đức Phúc gây thổn thức khi hát ballad

Ca sĩ Đức Phúc, Erik, Anh Duy và rapper Tage tạo bầu không khí lãng mạn, giàu cảm xúc khi hát "Thi sĩ" tại show ca nhạc "Anh trai say hi".

Tối 6/7, vòng livestage 2 diễn ra với bốn màn trình diễn đầu tiên của các nhóm, trong đó tiết mục của đội Đức Phúc gây chú ý.

Đức Phúc, Erik, Phạm Anh Duy hòa giọng "Thi sĩ" cảm xúc Tiết mục "Thi sĩ" (Beatthathits sáng tác) của đội Đức Phúc. Video: Vie Chanel

Khi nhận đề bài, Đức Phúc xác định tiết mục nặng về câu chuyện, phải kết hợp giữa giọng hát, khả năng diễn xuất. Anh đề ra ý tưởng xuyên không, bốn người là hiện thân của cảm xúc vui, buồn, giận dữ, hoài niệm trong một cá thể. Khi chiếc khăn tay bay qua đời thi sĩ, anh lưu giữ hình ảnh cô gái trên khăn trong tim.

Nhóm đầu tư sân khấu gồm dàn dựng bối cảnh, góc quay, hiệu ứng như một MV. Nội dung câu chuyện nói về mối tình đơn phương không lời hồi đáp. Điểm nhấn là màn hòa giọng của ba giọng ca chính gồm Đức Phúc, Erik, Phạm Anh Duy ở phần điệp khúc, thể hiện tâm trạng hoài niệm lẫn day dứt. Ca sĩ Phạm Anh Duy còn diễn cảnh bật khóc trên sân khấu. Ngoài ra, trong bài, anh viết mới một đoạn cao trào để hòa giọng, nâng cảm xúc cho người nghe.

Rapper Tage thể hiện sự đột phá khi lần đầu thử sức rap cùng thể loại balllad. Khi anh gửi demo, Đức Phúc, Erik nói "sốc" vì không dám tin bởi trái ngược hoàn toàn phong cách gai góc thường thấy của Tage. Kết bài, bốn thành viên cùng đốt bức tranh, hiện ra chân dung "nàng thơ", kèm các câu hát trong bài, tạo sự bùng nổ.

Nhiều "anh trai" là đối thủ ngồi tại phòng chờ đứng dậy vỗ tay tán thưởng, Đỗ Phú Quí nói "nổi da gà" khi xem. Nhiều bản cắt ca khúc trên TikTok đang hút hàng trăm nghìn lượt xem.

Từ trái qua gồm Đức Phúc, Anh Duy, Erik hòa giọng. Ảnh: Vie Chanel

Trước đó, các thành viên trong đội tranh luận về ý tưởng, làm sao biến tiết mục có chất điện ảnh. Kết thúc bài thi, Đức Phúc bật khóc trước sự tán thưởng của mọi người. Erik nói: "Anh Phúc sống tình cảm, thích chăm sóc người khác, cố gắng dành những điều tốt nhất cho mọi người. Tôi rất thương và hiểu áp lực của anh cho tiết mục này".

Tại vòng này, mỗi đội sẽ còn một tiết mục do các thành viên còn lại trình diễn. Với đội Đức Phúc, phần thi tiếp theo do Song Luân, Anh Tú, Quang Trung, Captain thể hiện, lên sóng vào tuần sau. Theo ban tổ chức, sau vòng Livestage 2, có sáu thí sinh phải dừng cuộc chơi.

Ở đêm thi, ba màn trình diễn còn lại cũng để lại dấu ấn, được khán giả ủng hộ. Tiết mục mở đầu Love Sand (Vũ Ngọc Bích) của HIEUTHUHAI, JSOL, Vũ Thịnh, Ali Hoàng Dương "hâm nóng" bầu không khí trường quay. Đội NEGAV, Quang Hùng MasterD, Nicky, Công Dương hát Catch Me If You Can (Redt). Đội hình gồm Isaac, Anh Tú, WEAN, Đỗ Phú Quý mang đến không khí bùng nổ qua Hít "drama" (Fillinus) gồm vũ đạo sôi động, kết hợp lửa.

Chương trình Anh trai say hi sản xuất theo phong cách truyền hình thực tế, phát sóng từ giữa tháng 6, do MC Trấn Thành dẫn dắt. Các ca sĩ luyện tập để hoàn thiện kỹ năng ca hát, trình diễn, vũ đạo, sáng tác, từ đó có cơ hội bước vào đội hình toàn năng.

Show dự kiến có hơn 50 ca khúc mới, do JustaTee và 20 producer, nhạc sĩ sáng tác. Phần chấm điểm từng tập do khán giả trường quay quyết định. Theo nhà sản xuất, show sẽ tập trung vào chất lượng tiết mục, không khai thác nội dung mang yếu tố tranh cãi về đời tư, câu chuyện hậu trường.

30 thí sinh góp mặt đều là giọng ca trẻ, gây chú ý ở làng nhạc qua nhiều bản hit. Isaac, Song Luân, Quân A.P, Đức Phúc, Erik, Ali Hoàng Dương, Lou Hoàng, Anh Tú được đánh giá có giọng hát kiêm vũ đạo tốt. Các ca sĩ trẻ khác tham gia là Nicky, Quang Hùng MasterD, Jsol, Đỗ Phú Quí, Công Dương....

Tân Cao