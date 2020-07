'Erased'- series trinh thám Nhật về du hành thời gian

Sau khi bị dịch chuyển về quá khứ, Satoru trong phim "Erased" phát hiện những bí mật đen tối của thị trấn nơi anh sống lúc nhỏ.

12 tập phim Erased xoay quanh hành trình của Satoru Fujinuma (Yuki Furukawa), một họa sĩ manga 29 tuổi chưa gặp thời, sử dụng năng lực trở về quá khứ để ngăn chặn những vụ bắt cóc, giết người hàng loạt mà nạn nhân chủ yếu là trẻ em. Với yếu tố du hành thời gian, chuỗi sự kiện chính trong phim được lật ngược, thay đổi liên tục, tạo kịch tính. Phim không có nhiều cảnh hành động, thay vào đó là cuộc đấu trí giữa các nhân vật chính với kẻ thủ ác, buộc hắn phải xuất đầu lộ diện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Erased mượn cốt truyện trinh thám để truyền tải thông điệp về bảo vệ trẻ em. Nếu như tên tiếng Anh của bộ phim khá đơn giản, ám chỉ việc nhân vật chính Satoru trở về quá khứ để "tẩy xóa" và "viết lại" lịch sử, ngăn chặn những bi kịch thương tâm, tên gốc tiếng Nhật Thị trấn nơi chỉ mình tôi lưu lạc (hay "Boku dake ga Inai Machi") gợi nhắc về nỗi cô đơn, lạc lõng của những đứa trẻ mới lớn trong xã hội Nhật Bản. Đây cũng là lý do chúng dễ dàng trở thành nạn nhân của kẻ bắt cóc - một tên tội phạm nguy hiểm với hành tung bí ẩn, hay nhắm đến những đứa trẻ thường xuyên ở một mình.

Trailer ‘Erased’ Trailer "Erased".

Trọng tâm của phim nằm ở sự tương tác và kết nối giữa các nhân vật. Khi trở về quá khứ để ngăn chặn vụ thảm án, Satoru cố gắng kết bạn với các nạn nhân, đồng hành với họ để kẻ ác không có cơ hội ra tay. Mối quan hệ giữa cậu với người mẹ (Tomoka Kurotani) cũng thay đổi tích cực xuyên suốt hành trình. Nhà phê bình tự do Catherine Pearson đánh giá sự gắn bó giữa các nhân vật trong Erased chân thật, xúc động và đem lại nhiều sức nặng cho tác phẩm.

Bộ phim cũng không đi theo lối mòn mà ở đó nhân vật chính là người hùng duy nhất. Tuyến nhân vật của Erased được xây dựng hiệu quả, gắn liền trí tuệ, sự kiên nhẫn, lòng tin và tình yêu thương, từ đó hỗ trợ, bù đắp hoàn hảo cho nhân vật chính Satoru. Chính sự bù đắp này đã giúp Satoru hoàn thiện bản thân, theo đuổi ước mơ và bảo vệ những người cậu yêu quý.

Satoru Fujinuma (Reo Uchikawa) quay trở về quá khứ năm 11 tuổi để bảo vệ những nạn nhân của kẻ bắt cóc, trong đó có cô bé Kayo (Rinka Kakihara). Ảnh: Theater Byte.

Chất lượng, ngôn ngữ điện ảnh của Erased cũng là một điểm sáng. Phim có phần hình ảnh chỉn chu, đẹp mắt với ý đồ nghệ thuật rõ ràng. Những cảnh hiện tại có tông màu trầm, lạnh, đôi khi u ám, gợi nên bầu không khí ngột ngạt, tù túng khi các nhân vật đối diện với chuỗi tội ác kinh hoàng. Bối cảnh thị trấn nhỏ ngập trong tuyết khi Satoru trở về quá khứ cũng gây ấn tượng thị giác cao độ, như để che đậy, xóa sổ những dấu vết của tấn bi kịch.

Tuy nhiên, ngôn ngữ điện ảnh của Erased không chỉ lột tả sự u ám, ngột ngạt mà còn tô đậm tình cảm và sự gắn bó sâu sắc giữa các nhân vật. Những cảnh sum họp trong phim có tông màu tươi sáng, ấm cúng, đối lập cái lạnh lẽo buốt giá của thời tiết, tạo nên sự cân bằng trong kết cấu phim và cảm xúc của khán giả. Đó có thể ví như một sự xoa dịu, ủi an bên cạnh những khoảnh khắc tăm tối khi tội ác diễn ra và sinh mạng con người bị tước đoạt.

Trong nhiều phân cảnh, những gam màu tương phản được tận dụng để làm nổi bật ý đồ đạo diễn và tạo nên dấu ấn riêng biệt. Ưu điểm này được thể hiện ngay trên poster phim, với màu áo đỏ của cô bé Kayo (Rinka Kakihara) nổi bật trên nền tuyết trắng, gợi cảm nhận về sự cô đơn, lạc lõng, đồng thời đảm bảo được hiệu quả về mặt thẩm mỹ.

Được chuyển thể từ bộ truyện tranh cùng tên của tác giả Kei Sanbe, series do Ten Shimoyama đạo diễn là một trong bốn phiên bản bắt nguồn từ tác phẩm gốc ăn khách, bên cạnh phim hoạt hình (anime), phim điện ảnh và tiểu thuyết (light novel). Phim nhận được nhiều phản hồi tích cực từ giới phê bình và khán giả với đánh giá 94% trên Rotten Tomatoes và số điểm 7.9/10 trên trang IMDB. Cây bút Danielle Ransom của tờ CNN đánh giá Erased là một câu chuyện được xây dựng kỹ lưỡng, trọn vẹn, đồng thời gây xúc động khi đề cập đến tình bạn, tình thân, lòng can đảm cùng sự trưởng thành của nhân vật chính qua những biến cố.

Phúc Nguyễn