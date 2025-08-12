Eras Đà Lạt hợp tác loạt đại lý phân phối dự án

Eras Đà Lạt hợp tác Cao Nguyen Land và nhiều đơn vị nhằm phân phối khu đô thị Phú Gia Bảo Lộc, hướng tới chiến lược tiếp thị, giới thiệu sản phẩm.

Sự kiện ký kết được tổ chức tại Bảo Lộc, Lâm Đồng, ngày 9/8. Tại đây, chủ đầu tư đã trao bằng chứng nhận phân phối sản phẩm cho các công ty bất động sản gồm Era VietNam, Masterland, Premium và New House Real.

Theo thỏa thuận, các bên sẽ phối hợp triển khai các hoạt động tiếp thị, tổ chức sự kiện giới thiệu và chăm sóc khách hàng.

Cao Nguyen Land đảm nhiệm vai trò tổng đại lý phân phối sản phẩm dự án Phú Gia Bảo Lộc. Ảnh: Eras Đà Lạt

Ông Nguyễn Ngọc Tân, đại diện Eras Đà Lạt cho biết, sự kiện này đánh dấu bước khởi động trong hành trình đưa dự án ra thị trường. Phú Gia Bảo Lộc được định hướng trở thành khu đô thị kiểu mẫu tại Lâm Đồng, vừa đáp ứng nhu cầu an cư lâu dài, vừa là sản phẩm đầu tư phù hợp cho loại hình bất động sản nghỉ dưỡng. Sự đồng hành của Cao Nguyen Land và các đơn vị phân phối được kỳ vọng sẽ giúp dự án tiếp cận nhanh hơn với nhà đầu tư trên cả nước.

Dự án tọa lạc tại vị trí liền kề điểm giao giữa cao tốc Dầu Giây - Liên Khương, quốc lộ 20 và Đường tỉnh 725. Đây là nút giao hạ tầng quan trọng, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ TP HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ đến Bảo Lộc xuống khoảng hai giờ. Theo các chuyên gia, khi cao tốc hoàn thành, khu vực này được dự báo sẽ trở thành tâm điểm phát triển mới của Lâm Đồng.

Các đơn vị phân phối sản phẩm dự án. Ảnh: Eras Đà Lạt

Quy hoạch dự án lấy cảm hứng từ kiến trúc Italy nguyên thủy, các căn nhà liền kề cao một trệt, ba lầu với nhiều gam màu khác nhau. Không gian nội khu ưu tiên mảng xanh và trải nghiệm sống chất lượng. Cảnh quan xung quanh giữ nét đặc trưng của vùng cao nguyên Bảo Lộc, kết hợp khí hậu mát mẻ và nhiều thắng cảnh thu hút du khách quanh năm.

Phú Gia Bảo Lộc được định hướng trở thành ngôi nhà thứ hai cho cư dân các địa phương, phù hợp nghỉ dưỡng cuối tuần và dịp lễ. Chủ đầu tư phát triển chuỗi tiện ích gồm 4 công viên cảnh quan lấy cảm hứng từ văn hóa Italy (Cupid Garden, Eden Garden, Minerva Garden, Apollo Garden), khu BBQ và picnic ngoài trời, tổ hợp thể thao với sân bóng rổ, sân trượt ván, sân golf mini, quảng trường trung tâm, hồ bơi và sân pickleball.

Phối cảnh dự án Phú Gia Bảo Lộc. Ảnh: Eras Đà Lạt

Ông Bùi Tuấn Mạnh, đại diện Cao Nguyen Land nhận định, thị trường bất động sản Bảo Lộc đang ở giai đoạn thuận lợi để đầu tư, nhất là các dự án có pháp lý minh bạch (sổ đỏ theo quy hoạch 1/500), hạ tầng kết nối tốt và quy hoạch bài bản. Những yếu tố này giúp Phú Gia Bảo Lộc vừa là sản phẩm an cư, vừa là tài sản có giá trị lâu dài.

Dự án hội tụ ba yếu tố: vị trí kết nối thuận tiện, hệ thống tiện ích toàn diện và tiềm năng tăng giá khi hạ tầng hoàn thiện. Những yếu tố này giúp dự án trở thành lựa chọn cho cả khách hàng mua ở và các nhà đầu tư tìm kiếm giá trị gia tăng lâu dài.

"Sự hợp tác giữa Eras Đà Lạt, Cao Nguyen Land và các sàn phân phối được kỳ vọng sẽ tạo thêm sức bật cho thị trường bất động sản Lâm Đồng, trong bối cảnh Bảo Lộc nổi lên như điểm đến đầu tư và nghỉ dưỡng của khu vực Tây Nguyên", ông Mạnh nói.

Hoàng Đan