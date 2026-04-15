Epson EB-L690U - máy chiếu tuổi thọ 30.000 giờ

Hãng cho biết máy được trang bị nguồn sáng laser công nghệ 3LCD cho tuổi thọ 30.000 giờ. Nghĩa là nếu sử dụng trung bình bốn giờ/ngày, sản phẩm cho thời gian dùng hơn 20 năm, còn 8 giờ/ngày là 10 năm, giúp giảm hoặc thậm chí không cần thực hiện một số công đoạn bảo trì. Trên thị trường, những mẫu đạt mức này hầu hết là sản phẩm cao cấp, trong khi EB-L690U được định vị tầm trung.

Máy chiếu của Epson cho hình ảnh độ phân giải WUXGA (1.920x1.200 pixel) cao hơn Full HD (1920x1080 pixel), độ sáng 6.500 lumen (7.100 lumen ở vùng trung tâm), cao hơn các đối thủ cùng tầm như Panasonic PT-VMZ61 (6.200 lumen) hay Sony VPL-PHZ61 (6.400 lumen). Độ tương phản đạt trên 5.000.000:1 khá lớn so với đối thủ cùng phân khúc, cho hình ảnh 500 inch ở tỷ lệ 16:10, đồng thời có khả năng chiếu ở nhiều tỷ lệ khung hình khác nhau, gồm cả tỷ lệ siêu rộng 16:6 và 21:9.

Việc hỗ trợ HDR cũng được đánh giá cao khi chức năng này giúp nội dung phim, video, đồ họa có dải tương phản rộng và mịn hơn, dù hiệu quả HDR thực tế còn phụ thuộc nguồn, môi trường và cấu hình.