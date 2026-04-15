Epson EB-L690U - máy chiếu tuổi thọ 30.000 giờ

EB-L690U là mẫu máy chiếu được Epson hướng đến phòng học, giảng đường, phòng hội nghị cũng như trình chiếu nghệ thuật, mô phỏng, hoặc người dùng muốn trải nghiệm hình ảnh lớn với độ sáng và độ phân giải cao. Sản phẩm có kích thước không quá lớn với 440 x 122 x 304 mm, có thể đặt trên bàn, giá đỡ, lắp dọc/ngang hoặc treo trên trần nhà, ứng dụng cho đa dạng mục đích. Trọng lượng máy đạt 8,2 kg, cao hơn các đối thủ vốn ở mức 7-7,5 kg.
Hãng cho biết máy được trang bị nguồn sáng laser công nghệ 3LCD cho tuổi thọ 30.000 giờ. Nghĩa là nếu sử dụng trung bình bốn giờ/ngày, sản phẩm cho thời gian dùng hơn 20 năm, còn 8 giờ/ngày là 10 năm, giúp giảm hoặc thậm chí không cần thực hiện một số công đoạn bảo trì. Trên thị trường, những mẫu đạt mức này hầu hết là sản phẩm cao cấp, trong khi EB-L690U được định vị tầm trung.
Máy chiếu của Epson cho hình ảnh độ phân giải WUXGA (1.920x1.200 pixel) cao hơn Full HD (1920x1080 pixel), độ sáng 6.500 lumen (7.100 lumen ở vùng trung tâm), cao hơn các đối thủ cùng tầm như Panasonic PT-VMZ61 (6.200 lumen) hay Sony VPL-PHZ61 (6.400 lumen). Độ tương phản đạt trên 5.000.000:1 khá lớn so với đối thủ cùng phân khúc, cho hình ảnh 500 inch ở tỷ lệ 16:10, đồng thời có khả năng chiếu ở nhiều tỷ lệ khung hình khác nhau, gồm cả tỷ lệ siêu rộng 16:6 và 21:9.
Việc hỗ trợ HDR cũng được đánh giá cao khi chức năng này giúp nội dung phim, video, đồ họa có dải tương phản rộng và mịn hơn, dù hiệu quả HDR thực tế còn phụ thuộc nguồn, môi trường và cấu hình.
EB-L690U không có chức năng căn chỉnh khung hình tự động - điều thường có trên các mẫu sản phẩm hướng đến nhu cầu treo cố định và đã thiết lập trình chiếu từ ban đầu khi lắp đặt. Người dùng tự cân chỉnh khung hình ngang/dọc qua núm bấm phía trên và độ nét, tăng/giảm kích thước khung hình qua vòng xoay phía trước, giúp dịch chuyển khung hình linh hoạt theo cả chiều ngang và dọc, nhờ đó việc lắp đặt trở nên thuận tiện hơn trong các không gian hẹp hoặc có vật cản phía trước.
Phía sau được phân thành hai vùng, với bên trái là hệ thống cổng kết nối. Dù có mặt hầu hết cổng kết nối phổ biến, sản phẩm không có cổng USB-C đời mới, hay VGA đời cũ. Phía bên phải là phím điều khiển thiết bị. So với hầu hết đối thủ đặt cụm phím này phía trên bề mặt, cách làm của Epson giúp tổng thể máy hài hòa và dễ thao tác hơn.
EB-L690U cũng được trang bị đa dạng kết nối, gồm Wi-Fi 6, Miracast hay AirPlay 2, cho phép trình chiếu không dây trực tiếp từ laptop, điện thoại mà không cần mua thêm phụ kiện (dongle). Máy hỗ trợ quản lý qua phần mềm Epson Projector Management, giúp người dùng theo dõi trạng thái, bật tắt từ xa - yếu tố được đánh giá quan trọng ở các môi trường như trường học hay doanh nghiệp điều khiển nhiều máy chiếu cùng lúc.
Hệ thống tản nhiệt của EB-L690U nằm ở cạnh trái, trong khi loa 10 W ở cạnh phải. Máy vận hành khá êm, tỏa nhiệt không nhiều. Riêng âm thanh loa không quá lớn, vừa đủ để sử dụng cho tác vụ trình chiếu như hội thảo hay nghe nội dung thông thường.
Epson cũng trang bị cho máy chiếu kèm điều khiển từ xa với thiết kế nhỏ gọn, tiện dụng, nhiều chức năng, nhưng không hỗ trợ tiếng Việt. Hãng cũng chưa công bố giá bán sản phẩm này tại Việt Nam.
Ngoài EB-L690U, Epson cũng có các dòng máy chiếu nhỏ gọn hơn như EB-E12 phù hợp với văn phòng doanh nghiệp nhỏ, biến hóa phòng chiếu tiện lợi cho nhu cầu hội họp, sáng tạo. Sản phẩm có đèn chiếu công nghệ 3LCD, độ sáng 3.600 lumen cùng mức giá 13 triệu đồng, cạnh tranh với một số mẫu cùng phân khúc như BenQ MX550 (10,6 triệu đồng), Viewsonic PA503W (12,7 triệu đồng) hay Optoma W331 (14 triệu đồng).
Bảo Lâm