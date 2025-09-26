ePass cùng Viettel Money hỗ trợ chuyển đổi tài khoản giao thông

ePass phối hợp Viettel Money triển khai giải pháp thanh toán, giúp chủ xe chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông trước 1/10, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và bảo mật.

Theo đại diện Viettel, việc liên thông giữa hai hệ thống cùng thuộc tập đoàn giúp tối ưu vận hành, đồng thời tạo thuận lợi để người dân thực hiện chuyển đổi đúng hạn.

Trên ePass, khách hàng có thể liên kết tài khoản giao thông với Viettel Money hoặc thẻ tín dụng quốc tế (Visa, MasterCard, JCB, Amex). Hai phương thức thanh toán này đã được Bộ Xây dựng và Ngân hàng Nhà nước công nhận đạt chuẩn kỹ thuật.

Khi xe qua trạm, hệ thống sẽ tự động nhận diện và trừ tiền tức thời từ Viettel Money. Người dùng không phải thao tác thủ công và được miễn phí toàn bộ các bước liên kết, nạp tiền, giao dịch. Viettel Money cho phép nạp tiền từ hơn 40 ngân hàng nội địa, bảo đảm an toàn nhờ công nghệ eKYC, tiêu chuẩn ISO quốc tế và hệ thống bảo mật tuân thủ Luật An ninh mạng, Quyết định 1813/QĐ-TTg năm 2021.

Nhân viên ePass hỗ trợ khách liên kết tài khoản giao thông với Viettel Money để thanh toán phí đường bộ. Ảnh: Viettel

Giải pháp này cũng tích hợp tính năng ví trả sau, cho phép chủ phương tiện sử dụng dịch vụ trước và thanh toán sau, giảm áp lực trong trường hợp quên nạp tiền hoặc không đủ số dư. Để hỗ trợ người dùng, ePass triển khai hơn 1.400 điểm trợ giúp trực tiếp tại trạm thu phí, siêu thị, cửa hàng Viettel. Tổng đài hoạt động 24/7, cùng video hướng dẫn trực quan, giúp khách hàng hoàn tất thao tác liên kết chỉ trong vài phút.

Yêu cầu chuyển đổi tài khoản được đặt ra tại Nghị định 119/2024/NĐ-CP. Theo đó, trước ngày 1/10, chủ ôtô phải chuyển đổi từ tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông. Dù thông tin đã được truyền thông rộng rãi gần hai tháng qua, nhiều người vẫn còn băn khoăn với các câu hỏi như: "Vì sao phải dùng Viettel Money?", "Có thể trừ trực tiếp từ ngân hàng không?", hay "Sau khi chuyển đổi có cần nạp thêm tiền?".

Tại hội thảo "Vì sao từ 1/10, lái xe cần có tài khoản giao thông?" do Báo Xây dựng tổ chức ngày 14/8, đại diện Cục Đường bộ Việt Nam cho biết tài khoản giao thông là tài khoản định danh của chủ phương tiện, có thể kết nối trực tiếp với ví điện tử, tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng.

Khác với tài khoản thu phí trước đây vốn chỉ là tài khoản nội bộ do đơn vị ETC quản lý, tài khoản giao thông giúp xử lý giao dịch nhanh hơn, giảm lỗi nạp nhầm, xác thực chính chủ và cho phép rút nạp linh hoạt. Theo TCCS 44:2022/TCĐBVN và Quyết định 2255/QĐ-BGTVT, mỗi giao dịch thu phí không dừng phải được xử lý dưới 200 mili giây để bảo đảm xe qua trạm không bị gián đoạn.

Viettel cho biết, hiện Viettel Money là một trong ba phương thức đầu tiên đáp ứng tiêu chuẩn này, cùng với ví VETC và thẻ tín dụng quốc tế.

Theo bà Nguyễn Thùy Anh, Phó trưởng phòng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, quá trình phối hợp giữa các nhà cung cấp dịch vụ thu phí và đơn vị cung ứng phương thức thanh toán giữ vai trò quan trọng. Sự hợp tác này giúp thúc đẩy giải pháp kỹ thuật, bảo đảm các giao dịch được xử lý nhanh, an toàn và không gián đoạn.

Việc chuyển đổi sang tài khoản giao thông cũng mở rộng các dịch vụ thanh toán của khách hàng. Nếu trước đây, tiền trong tài khoản thu phí ePass, VETC chỉ có thể thanh toán phí không dừng, giờ đây, tài khoản giao thông sẽ mở rộng thanh toán cho nhiều dịch vụ giao thông khác như đỗ xe, trạm xăng, sân bay, đăng kiểm... Nhiều chuyên gia đánh giá, việc chuyển đổi này cũng nhằm "trao quyền" cho người dân chủ động quản lý và kiểm soát tiền trong tài khoản của mình.

Hoàng Đan