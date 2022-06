Ép nạn nhân chụp ảnh ăn nhậu để tạo chứng cứ ngoại phạm

Quảng NamNguyên Văn Ý và đồng phạm lo sợ công an phát hiện việc nổ súng bắt giữ người nên dàn cảnh ăn nhậu nhằm che giấu hành vi.

Nguyên Văn Ý và Đặng Trương Hồng Quân (cùng 20 tuổi, xã Bình Quý) bị khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam ba tháng về tội Bắt giữ người trái pháp luật, Công an huyện Thăng Bình, cho biết ngày 29/6.

Liên quan vụ án, Huỳnh Văn Khánh và Hà Phước Nhân do chưa đủ 18 tuổi nên bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Nguyễn Anh Tuấn, 27 tuổi, trốn khỏi địa phương, đã bị truy nã.

Theo điều tra, Anh Tuấn có mâu thuẫn với người tên Quắn Linh. Tối 12/5, tại nhà anh Hoàng Quốc Tuấn, xã Bình Quý có nhiều người đến chơi. Anh Tuấn nghi có Linh ở đây nên rủ thêm Ý và Nhân mang theo một khẩu súng và một con dao đến tìm.

(Từ trái qua) Quân, Ý, Khánh, Nhân. Ảnh: Công an cung cấp

Nhóm của Anh Tuấn vào nhà không tìm thấy Linh đã khống chế anh Dương Minh Hoàng, Nguyễn Văn Tính đưa ra sân bắt quỳ. Anh Tuấn nổ hai phát súng chỉ thiên uy hiếp, tra hỏi Hoàng, Tính về việc đến nhà trọ của mình đập cửa và có biết ai đã đánh Ý và Quân trước đó không.

Nhận được câu trả lời "không biết", nhóm của Anh Tuấn đưa anh Hoàng, Tính đến khu vực hoang vắng. Trên đường đi, Ý rủ thêm Khánh, và Quân và tiếp tục dùng súng uy hiếp, đánh Hoàng và Tính tra hỏi song bất thành.

Để không bị công an phát hiện, Anh Tuấn cầm súng hăm dọa Tính, Hoàng nếu "công an có hỏi không được khai ra sự việc mà chỉ khai nói là đi dạo". Sau đó nhóm này chở Hoàng, Tính về nhà trọ của Anh Tuấn dàn cảnh nhậu, chụp hình nhằm đối phó với cơ quan công an, rồi cho về.

Đắc Thành