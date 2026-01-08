Ép giám đốc doanh nghiệp tặng ôtô để 'trả nợ ân tình'

Hà TĩnhVõ Công Đạt ép người họ hàng là giám đốc doanh nghiệp phải đưa 800 triệu đồng hoặc mua cho mình ôtô, nếu không sẽ bôi nhọ trên mạng xã hội.

Ngày 8/1, TAND Khu vực 1- Hà Tĩnh tuyên phạt Đạt, 39 tuổi, trú phường Thành Sen, 7 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản, theo Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Tại tòa, Đạt tỏ ra hối hận, thừa nhận hành vi, mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chuộc lại lỗi lầm. HĐXX đánh giá hành vi của bị cáo tạo hệ lụy xấu cho xã hội, cần xử lý nghiêm.

Bị cáo Đạt tại tòa. Ảnh: Văn Hoàng

Theo cáo trạng, Đạt có quan hệ thông gia, họ hàng xa với anh Thành, giám đốc doanh nghiệp xây dựng, trú phường Thành Sen, trước đây thuộc TP Hà Tĩnh. Tháng 4/2025, do thiếu tiền tiêu xài, Đạt yêu cầu vợ chồng anh Thành "trả nợ ân tình" bằng cách đưa 800 triệu đồng hoặc mua cho mình một ôtô VinFast VF8.

Nhà chức trách cáo buộc, từ tháng 4 đến tháng 8/2025, Đạt nhiều lần chụp ảnh, đăng tải hình ảnh và bài viết để bôi nhọ vợ chồng anh Thành lên mạng xã hội. Đạt còn gọi điện cho anh Thành, đe dọa dùng vũ lực nếu không làm theo yêu cầu.

Cuối tháng 8/2025, do bị bôi nhọ quá nhiều khiến cuộc sống xáo trộn, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, vợ chồng anh Thành đã chuyển cho Đạt 300 triệu đồng.

Nhận trình báo của nạn nhân, Công an tỉnh Hà Tĩnh sau đó vào cuộc điều tra, bắt giữ Đạt.

Đức Hùng

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.