Enzyco - thương hiệu Việt Nam đầu tiên đạt chứng nhận quốc tế Ecodetergent

Thương hiệu Enzyco của Việt Nam được tổ chức Ecocert trao chứng nhận quốc tế Ecodetergent - chứng nhận có tiêu chuẩn cao cho sản phẩm tẩy rửa sinh học.

Tại lễ trao chứng nhận ngày 5/9 ở TP HCM, ông Samuel Chauffaille, Giám đốc Ecocert khu vực châu Á - Thái Bình Dương đánh giá cao nỗ lực của Enzyco trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về nguyên liệu, quy trình sản xuất và khả năng phân hủy sinh học.

"Enzyco là thương hiệu Việt Nam đầu tiên đạt chứng nhận Ecodetergent. Đây là bước tiến quan trọng giúp người tiêu dùng Việt tiếp cận những sản phẩm xanh - sạch cho con người và môi trường. Đây cũng là cam kết mạnh mẽ từ Enzyco trong việc chứng minh và cung cấp những sản phẩm an toàn", ông Samuel Chauffaille chia sẻ.

Ông Samuel Chauffaille, Giám đốc Ecocert khu vực châu Á - Thái Bình Dương trao chứng nhận cho đại diện Enzyco tại sự kiện ngày 5/9 ở TP HCM. Ảnh: Enzyco

Tổ chức Ecocert - với hơn 30 năm kinh nghiệm trong đánh giá, chứng nhận các sản phẩm hữu cơ tại hơn 130 quốc gia quy định sản phẩm đạt chuẩn phải có ít nhất 95% thành phần có nguồn gốc tự nhiên, không quá 5% nguyên liệu tổng hợp trong danh mục được phép. Trong khi đó, các sản phẩm của Enzyco có tới hơn 98% thành phần tự nhiên và khả năng phân hủy từ 96% đến 97,7% sau 18 ngày giúp giảm tối đa tác động xấu đến hệ sinh thái.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, đại diện Enzyco, chia sẻ, doanh nghiệp chọn con đường khó nhất là theo đuổi chứng nhận Ecodetergent vì tiêu chuẩn cao của họ đồng điệu với những giá trị và mong muốn của đơn vị khi làm các sản phẩm của Enzyco trong suốt 5 năm qua. "Chúng tôi tin rằng người Việt hoàn toàn có thể tạo ra sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao nhất thế giới. Hơn hết, chúng tôi mong muốn mỗi gia đình Việt được sử dụng những sản phẩm an toàn và tốt nhất ngay tại quê hương mình", bà Thủy cho hay.

Đại diện doanh nghiệp cho biết thêm, chứng nhận Ecodetergent giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận biết sản phẩm xanh đạt chuẩn quốc tế và an tâm khi đưa ra lựa chọn giữa thị trường tẩy rửa sinh học ngày càng phong phú. "Việc Enzyco được chứng nhận không chỉ là thành công của doanh nghiệp mà còn là niềm tự hào cho hàng Việt Nam chất lượng cao", vị đại diện nói.

Ra đời năm 2020, Enzyco khởi nguồn từ một mong muốn là có sản phẩm tẩy rửa an toàn cho mình và người thân, đồng thời giảm thiểu tác hại đến môi trường xung quanh. Đội ngũ phát triển đã chọn kết hợp các hoạt chất tự nhiên như saponin trong bồ hòn và enzyme bromelain trong vỏ dứa - có khả năng phân hủy vết bẩn, khử mùi và làm sạch hiệu quả. Nhờ ứng dụng khoa học hiện đại, hãng đã tối ưu công thức tẩy rửa sinh học vừa sạch sâu vừa dịu nhẹ cho da tay.

Các sản phẩm tẩy rửa sinh học của Enzyco nằm trong danh sách yêu thích của người tiêu dùng. Ảnh: Enzyco

Hiện các sản phẩm của hãng phân phối tại nhiều chuỗi siêu thị và cửa hàng hữu cơ như Nam An Gourmet, Joly Mart, ByNature, Casa, An Phú Organics... Thương hiệu này cũng được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng (đạt hơn 20.000 đánh giá 5 sao trên nền tảng thương mại điện tử), mùi hương dễ chịu và cam kết minh bạch trong sản xuất. Nước rửa chén, nước giặt, nước lau sàn, nước rửa bình sữa hay dung dịch tẩy nhà vệ sinh luôn nằm trong danh sách yêu thích của người tiêu dùng.

Enzyco kiên trì sản xuất lành, sạch từ năm 2020. Ảnh: Enzyco

Sau 5 năm kiên trì với hành trình "làm sạch an lành", Enzyco đã góp phần khẳng định vị thế của doanh nghiệp Việt trong ngành hàng sinh học khi trở thành thương hiệu đầu tiên của Việt Nam đạt chứng nhận quốc tế Ecodetergent bởi Ecocert. Đại diện thương hiệu cho biết sẽ tiếp tục đầu tư nghiên cứu, duy trì tính minh bạch và trách nhiệm xã hội, hướng đến mục tiêu mang lại những sản phẩm an toàn cho từng gia đình và cho Trái đất.

Theo báo cáo của Tổ chức Bảo vệ Môi trường Thế giới năm 2019, trong 85.000 chất hóa học được sử dụng hằng ngày chỉ có khoảng 7% là an toàn với sức khỏe con người. Không chỉ vậy, hóa chất công nghiệp còn gây ra những gánh nặng lớn với môi trường, như ô nhiễm nước, đất, hệ sinh thái...

