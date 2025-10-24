Enzo Fernandez từ chối lời 'thả thính' của Wanda Nara

Tiền vệ tuyển Argentina Enzo Fernandez cho bạn gái xem tin nhắn của người đẹp lẳng lơ Wanda Nara, cũng là vợ cũ của tiền đạo đồng hương Mauro Icardi.

Theo báo Argentina La Nacion, Nara đã chủ động liên hệ với Enzo qua mạng xã hội. Nội dung tin nhắn được tiết lộ: "Tôi vừa thấy cậu trong khu này. Nhắn cho tôi nếu muốn".

Wanda Nara và Enzo Fernandez. Ảnh: TN

Hành động này nhanh chóng khiến dư luận đồn đoán về một cuộc tình tay ba giữa Wanda, Enzo và bạn gái hiện tại của anh, Valentina Cervantes.

Tuy nhiên, Enzo được cho là không giấu giếm, mà lập tức cho Cervantes xem tin nhắn. Điều này khiến Wanda không vui, bởi cô dường như kỳ vọng vào một phản ứng khác.

Valentina Cervantes, 29 tuổi, hiện là người mẫu kiêm thí sinh trong chương trình MasterChef Argentina. Trên truyền hình, cô khẳng định không hề có mâu thuẫn với Wanda. "Tôi không có vấn đề gì với Wanda Nara, cô ta chưa từng làm gì tôi cả", Valentina nói. "Tôi chưa từng thấy tin nhắn, chỉ biết chuyện qua video người thân gửi".

Enzo Fernandez, 24 tuổi, là trụ cột của Chelsea và tuyển Argentina. Anh vừa ghi bàn trong chiến thắng 5-1 trước Ajax ở Champions League. Trước khi tin đồn lan rộng, Enzo và Valentina từng có mối quan hệ nhiều sóng gió. Năm 2024, anh chia tay bạn gái để "tập trung cho sự nghiệp", trước khi cả hai tái hợp sau 12 tháng.

Wanda Nara, 38 tuổi, nổi tiếng không chỉ vì công việc truyền hình, còn vì đời sống riêng nhiều ồn ào. Cô từng kết hôn với tiền đạo Argentina, Maxi Lopez thời 2008-2013, có ba con trai. Không lâu sau khi ly hôn, Wanda hẹn hò rồi cưới đồng đội cũ của Lopez tại Sampdoria, Mauro Icardi. Năm ngoái, Wanda và Icardi ly hôn khi cô bị nghi ngoại tình. Sau này, Wanda thừa nhận có quan hệ tình cảm với rapper Argentina L-Gante và tiền đạo tuyển Senegal Keita Balde, dù khi đó vẫn chưa chia tay Icardi.

Hiện cả Enzo và Wanda đều chưa lên tiếng chính thức về tin đồn "thả thính".

Hoàng An (theo Bild)