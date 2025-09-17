Enrique: 'Vô địch Champions League lần thứ hai sẽ dễ hơn'

PhápHLV Luis Enrique tự tin PSG có thể bảo vệ ngôi vương Champions League, trước trận ra quân gặp Atalanta.

"Chúng tôi muốn giành hai chức vô địch Champions League liên tiếp. Đó là mục tiêu từ trận đấu đầu tiên", Enrique nói ngày 16/9 trong buổi họp báo trước trận tại Parc des Princes.

HLV Luis Enrique nâng chức vô địch Champions League mùa 2024-2025. Ảnh: PA Wire

Enrique vừa giúp PSG trải qua mùa giải lịch sử. Ông xây dựng hệ thống ba tiền đạo với những pha chuyển đổi trạng thái sắc bén. Lối chơi này giúp PSG thâu tóm các danh hiệu quốc nội Ligue 1, Cup Quốc gia, Siêu Cup Pháp, rồi lần đầu vô địch Champions League và Siêu Cup châu Âu. Họ chỉ vuột một danh hiệu lớn khi thua Chelsea 0-3 trong trận chung kết FIFA Club World Cup 2025.

Enrique nhấn mạnh chức vô địch đầu tiên luôn khó khăn nhất, bởi khi đó cầu thủ và CĐV chưa tin mình có thể làm được. "Giờ thì mọi thứ khác rồi", nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho biết. "Các cầu thủ trẻ muốn tái lập thành tích vì họ đã trải nghiệm cảm giác đó. Chúng tôi sẽ giữ tham vọng để viết tiếp lịch sử".

Liverpool, PSG, Man City thắp sáng Champions League hôm nay

Trong trận PSG thắng Lens 2-0 ở vòng 4 Ligue 1 cuối tuần qua, Enrique gây chú ý khi theo dõi hiệp một từ khán đài, ở khu vực truyền thông tác nghiệp và chỉ xuống băng ghế chỉ đạo ở hiệp hai.

HLV 55 tuổi để ngỏ khả năng tiếp tục làm như vậy trước Atalanta. "Từ trên cao, tôi nhìn ra nhiều sai sót và đã điều chỉnh khác ở hiệp hai", ông lý giải. "Có thể tôi sẽ bắt đầu trận tới từ khán đài, nhưng chắc chắn hiệp hai sẽ trở lại khu kỹ thuật".

HLV Luis Enrique theo dõi từ khán đài, trận PSG thắng Lens 2-0 ở vòng bốn Ligue 1 tại Parc des Princes, Paris, Pháp ngày 13/9. Ảnh: Icon Sport

Đội trưởng Marquinhos, người dự họp báo cùng Enrique, bày tỏ quyết tâm tương tự. "Ganh đua ở Champions League luôn đặc biệt", hậu vệ người Brazil nói. "Chúng tôi đã trải qua những khoảnh khắc đẹp mùa trước và giờ càng có thêm kinh nghiệm. Muốn vô địch lần nữa, cả đội phải giữ động lực và sự tập trung cao nhất".

Marquinhos nhấn mạnh triết lý hiện tại của PSG là chiến thắng trong mọi trận đấu, với sự cạnh tranh sòng phẳng ở mọi vị trí. Thủ quân PSG cũng dành lời khen cho thủ môn tân binh Lucas Chevalier, người đã nhanh chóng thể hiện bản lĩnh và được kỳ vọng trở thành chỗ dựa mới trong khung gỗ thay Gianluigi Donnarumma - người chuyển sang Man City.

Hồng Duy (theo AS)