Enrique: 'Thật sáo rỗng khi Barca thua và đổ lỗi cho thể lực'

Tây Ban NhaHLV Luis Enrique phản bác ý kiến PSG thắng nhờ thể lực trong trận hạ Barca 2-1 ở lượt hai vòng bảng Champions League, tối 1/10.

Trên sân Montjuic, Barca chỉ mất 19 phút để mở tỷ số, với tình huống Marcus Rashford chọc khe cho Ferran Torres đệm bóng. Tuy nhiên, PSG chơi hay hơn sau bàn thua. Phút 38, sau pha đột phá cánh trái, Nuno Mendes chuyền cho Senny Mayulu gỡ hòa. PSG không chỉ kiểm soát bóng tốt hơn (54% so với 46%), mà còn dứt điểm (15-12) và dứt điểm trúng đích nhiều hơn (7-3). Phút 90, sau pha phản công bên cánh phải, Achraf Hakimi tạt cho Goncalo Ramos ấn định chiến thắng 2-1 cho nhà đương kim vô địch.

Sau trận đấu, HLV Barca, Hansi Flick nói về sự mệt mỏi của các cầu thủ, còn hậu vệ Jules Kounde cho rằng PSG thắng nhờ thể lực tốt hơn. Tuy nhiên, Tuy nhiên, Enrique không đồng tình. Ông nhắc lại việc PSG phải thi đấu ở Club World Cup từ tháng 6 đến giữa tháng 7. Sau đó, nhà ĐKVĐ Champions League chỉ có hơn một tuần để chuẩn bị cho mùa giải mới, nên không thể tập và thi đấu tiền mùa giải nhiều như Barca và các đội khác.

"Chúng tôi là đội tập ít nhất châu Âu trong giai đoạn tiền mùa giải. Thật sáo rỗng khi thua và đổ lỗi cho thể lực", Enrique nói sau trận.

Nuno Mendes (phải) tranh bóng với Lamine Yamal trong trận Barca 1-2 PSG ở lượt hai vòng bảng Champions League tối 1/10. Ảnh: Reuters

Về diễn biến, Enrique cho rằng PSG đã chơi một trận tuyệt vời. Ông mô tả 20 phút đầu diễn ra phức tạp, vì Barca có nhiều cầu thủ chất lượng và kiểm soát bóng tốt. Nhưng sang hiệp hai, PSG chơi hay hơn và xứng đáng thắng. "Hai đội không thiên về tấn công, mà cố gắng gây khó khăn cho nhau bằng kiểm soát bóng", Enrique nói thêm. "Đối đầu với Barca luôn là một thử thách".

Trận này, PSG vắng cả Ousmane Dembele, Desire Doue và Khvicha Kvaratskhelia, ba tiền đạo đá chính trận chung kết mùa trước, do chấn thương. Tuy nhiên, các cầu thủ chơi thay đều thể hiện tốt. Mayulu gỡ hòa, còn Ramos ấn định chiến thắng sau khi vào sân thay người.

Enrique hài lòng vì các cầu thủ ít thi đấu đều đáp ứng hệ thống chiến thuật. Ông không còn lo khi đội bóng gặp nhiều chấn thương hay phải xoay tua đội hình.

Về Mayulu, tiền đạo 19 tuổi đang tiến bộ qua từng trận, HLV của PSG khen thêm: "Cậu ấy có rất nhiều phẩm chất, có thể chơi tốt cả trong lẫn ngoài vòng cấm. Tôi thật may mắn khi có cậu ấy. Rồi bạn sẽ biết cậu ấy là ai".

Mùa này, PSG và Barca tiếp tục là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Theo Enrique, việc thắng trên sân một đối thủ cạnh tranh như Barca sẽ tiếp thêm tự tin cho đội bóng của ông.

Thanh Quý (theo AS)